Кстати: 5 интересных фактов дня

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Кстати: 5 интересных фактов дня

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В новом выпуске: кто опередил Генри Форда; когда появились первые иностранные самураи; какого бога изображали с головой лягушки; как корейские рыбаки потопили подлодку; как Джордж Клуни сделал Бэтмена геем.

Конвейерная сборка, изобретение которой приписывается Генри Форду, была внедрена ещё в 1901 году на автозаводе Olds Motor Works

Первым самураем иностранного происхождения стал африканец Ясуке, служивший главнокомандующему сёгуната Муромати в 1581–1582 гг.

Древнеегипетский бог Кук, являвшийся воплощением тьмы, хаоса и неизвестности, изображался в виде человека с головой лягушки

22 июня 1998 года северокорейская шпионская субмарина затонула у берегов Южной Кореи, запутавшись в рыболовецкой сети

Отвечая на вопрос о том, смог бы он сыграть гея, Джордж Клуни признался, что уже сделал это, исполнив роль Бэтмена

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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