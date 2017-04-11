Кстати: 5 интересных фактов дня

Конвейерная сборка, изобретение которой приписывается Генри Форду, была внедрена ещё в 1901 году на автозаводе Olds Motor Works
Первым самураем иностранного происхождения стал африканец Ясуке, служивший главнокомандующему сёгуната Муромати в 1581–1582 гг.
Древнеегипетский бог Кук, являвшийся воплощением тьмы, хаоса и неизвестности, изображался в виде человека с головой лягушки
22 июня 1998 года северокорейская шпионская субмарина затонула у берегов Южной Кореи, запутавшись в рыболовецкой сети
Отвечая на вопрос о том, смог бы он сыграть гея, Джордж Клуни признался, что уже сделал это, исполнив роль Бэтмена
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