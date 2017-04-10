Мошенник подал в суд на миллиардера, который предлагал его жене $20 тыс. за ночь

Мошенник из Австралии, которому запрещён вход во все казино мира, обвиняет владельца канадской хоккейной команды в том, что тот пытался совратить его жену и предлагал ей 20 тысяч долларов за ночь в одной постели.
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