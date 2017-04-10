Gifstory: Фанат прикинулся игроком своей любимой команды ради совместного снимка

Среди пользователей Reddit.com набирает популярность гифка с хитрым фанатом французской сборной по волейболу, который переоделся в игрока команды и незамеченным пробрался в ряды спортсменов. Вся эта операция по внедрению была осуществлена лишь с одной целью — сделать фото со всеми своими кумирами. Впрочем, на самом деле под маской фаната скрывался популярный пранкер Реми Гайяр.

Гениальный розыгрыш французский комик осуществил ещё в 2015 году, впрочем, пользователи Сети решили, что таким юмором можно наслаждаться когда угодно.

Это далеко не единственный его подобный розыгрыш. 15 лет назад, надев форму выигравшего кубок ФК "Ларьян" и миновав всю охрану, он выбежал на поле и присоединился к праздновавшей победу команде. Более того, он успел сделать круг почёта с игроками, подержать кубок, дать интервью французскому телеканалу, раздать несколько автографов и даже принять поздравления от президента Франции Жака Ширака.