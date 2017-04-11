Храбрый турист обнимается со львом, не подозревая о его намерениях (видео)

Житель Иллинойса приехал в Южную Африку в зоопарк дикой природы, чтобы сфотографироваться со львом. Однако простой кадр закончился нежностями со стороны животного, которое не хотело просто так отпускать мужчину.
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