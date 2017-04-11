23-летняя разведёнка о своих неудачах: Бесят нынешние парни. Поколение задротов

В одном из сообществ в соцсети "ВКонтакте" подписчица подняла животрепещущую для неё тему и заявила о том, что "настоящих мужчин" сейчас нет. На примере своего знакомого, которому 23 года, она описывает все ужасы его интересов: компьютерные игры, моделирование и скейтбординг. Для неё, его ровесницы, в разводе и с двумя детьми, это кажется кошмаром. Публикация обрела широкий общественный резонанс в Сети и собрала множество неоднозначных мнений по поводу обвинений девушки.