Ведущая замечталась в прямом эфире и в ужасе открыла рот (видео)

Телеведущая новостей на канале ABC Наташа Экселби во время выхода в прямой эфир отвлеклась от камер и так замечталась, что не заметила, когда слово предоставили ей. Девушка в ужасе открыла рот и несколько секунд практически неподвижно глядела в кадр. Из-за досадного инцидента появились слухи, что ведущую уволили, но руководство ABC опровергло эту информацию. Тем временем коллеги Экселби в её поддержку запустили хештег #PutYourBloopersOut, где делятся своими историями унижения в прямом эфире.

Вот, например, один из случаев, когда спикер не знал, что ответить на заданный вопрос. That time I didn't know the answer to @tmcmillan9's question. #putyourbloopersout pic.twitter.com/Me2RARojjh — Michael Genovese (@GenoveseMichael) 10 апреля 2017 г.