Ведущая замечталась в прямом эфире и в ужасе открыла рот (видео)

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Ведущая замечталась в прямом эфире и в ужасе открыла рот (видео)

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Телеведущая новостей на канале ABC Наташа Экселби во время выхода в прямой эфир отвлеклась от камер и так замечталась, что не заметила, когда слово предоставили ей. Девушка в ужасе открыла рот и несколько секунд практически неподвижно глядела в кадр. Из-за досадного инцидента появились слухи, что ведущую уволили, но руководство ABC опровергло эту информацию. Тем временем коллеги Экселби в её поддержку запустили хештег #PutYourBloopersOut, где делятся своими историями унижения в прямом эфире.

Вот, например, один из случаев, когда спикер не знал, что ответить на заданный вопрос.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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