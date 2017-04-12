"Либо ты похудеешь, либо умрёшь". Как брошенка и неудачник сбросил 113 кг

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"Либо ты похудеешь, либо умрёшь". Как брошенка и неудачник сбросил 113 кг

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Фото: © instagram.com

Луис Триго, который весил более 180 килограммов, решил похудеть после того, как врачи сказали ему, что он умрёт, если не поменяет образ жизни. Ему удалось сбросить чудовищные 113 килограммов.
 
Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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