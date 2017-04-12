Хореограф поставил танец под хит Эда Ширана и набрал 56 млн просмотров (видео)

Песня Shape of you мгновенно стала хитом и поднялась на первые строчки международных музыкальных чартов. Многие хореографы и преподаватели танцевальных студий не смогли обойти вниманием столь громкий хит и начали ставить под него всевозможные танцы на радость себе и своим ученикам.
Видео, снятое в лос-анджелесской студии, побило все рекорды — его посмотрели более 56 миллионов раз. Хореограф, поставивший этот танец, Кайл Ханагами поражён столь оглушительным успехом. Секрет видео на самом деле прост: шесть талантливых танцоров, опытный преподаватель и их бесконечная любовь к творчеству Эда Ширана.
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