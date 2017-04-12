Врачи сняли на УЗИ, как девочки-близняшки поцеловались в утробе своей мамы

В США у беременной жительницы Пенсильвании запечатлели на УЗИ уникальный момент: две девочки-близняшки обнимаются в утробе своей мамы и будто замерли в поцелуе. Такую милую картину не ожидал увидеть никто.
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