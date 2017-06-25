Как старик Билл опять взялся за своё

Реноме бабника, закрепившееся за Биллом Клинтоном ещё со времён отношений с Моникой Левински, продолжает веселить пользователей Сети. Новую волну шуток на эту тему спровоцировало селфи с бывшим президентом США, которое сделала Джасинда Ардерн из Лейбористской партии Новой Зеландии. Судя по фото, каким Клинтон был, таким и остался.

С помощью Билла Джасинда может привнести в свою предвыборную кампанию немного огня.

Как тут не вспомнить недавний случай на инаугурации Дональда Трампа, когда Клинтон не мог оторвать глаз от его сексапильной дочери Иванки.

Вот как на это отреагировали зрители, наблюдавшие за церемонией на уличных экранах.

Направление взгляда бывшего президента в виде схемы — версия подписчиков Reddit.com.

Впрочем, не так уж всё однозначно.

На этом мероприятии у Иванки было много соперниц.

Билл Клинтон, подглядывающий за девушками, превратился в популярный интернет-мем. Вот лишь несколько примеров.

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