Мусорная ДНК протестов. Как оппозиция готовит традиционные вбросы

Журналист Михаил Шахназаров — об очередной провокации, которую готовила оппозиция, пытающаяся незаконными методами прорваться во власть в столице.

Помните, как преподносили себя оппозиционеры, устремившиеся в кресла депутатов Мосгордумы? Молодые профессионалы, способные совершить рывок в будущее, показать на своём примере, как нужно работать. Ну и..? Что мы в итоге увидели? Извините, но это не художественная, и даже не дворовая, а какая-то подзаборная самодеятельность. Взять поведение Любови Соболь на заседании ЦИК. Мне, например, было стыдно за эту интересную и уже достаточно взрослую женщину, постоянно перебивающую собеседников и ударяющуюся в истерические нотки. И это никак не мелочь. Самообладание и выдержка — это одни из главных качеств политика, а Любовь показала себя как очень плохая сериальная актриса, пытающаяся играть роль отчаявшейся женщины на распутье.

Но на длинный стержень непрофессионализма команда в лице Соболь, Гудкова, Яшина и прочих умудрилась нанизать не только истерики и листы с анализами. Есть там и другие листы, которые решили слить в Сеть по достаточно дешёвому сценарию. Итак, читайте внимательно и готовьте слёзы.

Неравнодушным сотрудникам МГИКа приходит один и тот же сон. Им являлась голодающая Соболь и низким голосом говорила, что они должны поддержать отвергнутых оппозиционеров и слить листы с идеальными подписями в Сеть. Увидев эти листы, народ приходит в ярость и, скандируя: "Соболь, это не зверёк, станет в горле поперёк", — начинает яростно поддерживать Любовь и её друзей. Прониклись?

А зря.

Потому как не было и нет никаких сочувствующих работников МГИКа, а была идея лидеров ФБК провернуть такую аферу. И вот тут они наконец-то посмотрели на свой "профессионализм". Лицо, ответственное за вброс, начав знакомиться с подписями, приняло выражение удивления и тревоги. Потому как из-под одних строк появлялись костлявые руки покойников, из-под других выскакивали малолетки, которым не исполнилось восемнадцати, а иногда у одного человека оказывалось по два, а то и три клона. В итоге ответственное лицо поняло, что таким вбросом можно привлечь не народ к протесту, а себя к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса. И лицо это решило исповедоваться перед теми, кого хотело обмануть. И вместо того чтобы "слить" в Сеть якобы листы с якобы безупречными подписями, взяло да слило правду о готовившихся подлоге и провокации.

Грустно, правда?

И мне тоже.

Знаете, почему? А потому, что эти люди способны жить исключительно подлогом, истериками и подставами. И нет у них никакого желания что-либо менять. Есть желание прорваться во власть, а потом, может быть (а может, и нет), попытаться что-то сделать. По обыкновению, слабо и непрофессионально.