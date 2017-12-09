800-летний особняк Генриха VIII впервые выставлен на продажу после реставрации

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800-летний особняк Генриха VIII впервые выставлен на продажу после реставрации

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В Великобритании выставлена на продажу усадьба XII века Llanthony Secunda Manor, которая некогда принадлежала королю Генриху VIII. Дом продаётся впервые после 30-летней реставрации. Стоимость бывшей королевской резиденции — £800 тыс. (63 млн рублей по нынешнему курсу).

Усадьба XII века расположена в долине Уай, в графстве Монмунтшир

<p>Фото © Fine &amp; Country / Mercury Press</p>

В XVI веке дом принадлежал королю Генриху VIII

<p>Фото © Getty</p>

В 1970-е годы Llanthony Secunda Manor находился в упадочном состоянии. В 1978-м дама по имени С.М. Маклеод начала реконструкцию

<p>Фото © Fine &amp; Country / Mercury Press</p>

На восстановление ушло 30 лет. После ремонта дом выставлен на продажу впервые

<p>Фото © Fine &amp; Country / Mercury Press</p>

За годы существования усадьба принадлежала всего четырём частным владельцам. Нынешняя хозяйка Manor — Бекки Адорян

<p>Фото © Fine &amp; Country / Mercury Press</p>

Внутри усадьбы есть огромный зал для приёмов, пять спален и библиотека. Стоимость бывшей королевской резиденции — £800 тыс. (63 млн рублей)

<p>Фото © Fine &amp; Country / Mercury Press</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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