800-летний особняк Генриха VIII впервые выставлен на продажу после реставрации

Усадьба XII века расположена в долине Уай, в графстве Монмунтшир
В XVI веке дом принадлежал королю Генриху VIII
В 1970-е годы Llanthony Secunda Manor находился в упадочном состоянии. В 1978-м дама по имени С.М. Маклеод начала реконструкцию
На восстановление ушло 30 лет. После ремонта дом выставлен на продажу впервые
За годы существования усадьба принадлежала всего четырём частным владельцам. Нынешняя хозяйка Manor — Бекки Адорян
Внутри усадьбы есть огромный зал для приёмов, пять спален и библиотека. Стоимость бывшей королевской резиденции — £800 тыс. (63 млн рублей)
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