Реалити о распутной студентке, которое 20 лет назад смотрели все. Где она сейчас

Задолго до появления "семейства Кардашьян" 19-летняя Дженнифер Рингли дрожащей рукой включила веб-камеру в своей комнате и стала первой в мире cam girl.

В апреле 1996 года желание вести круглосуточную онлайн-трансляцию собственной жизни на весь мир выглядело самоубийством. Но спустя пару недель после запуска на вебкам-шоу Jennicam было подписано более семи миллионов человек — и его героиня стала самой популярной интернет-звездой. А уже в 2003 году Дженнифер Рингли исчезла с экранов мониторов — так же внезапно, как появилась. Сейчас о ней помнят немногие.

Изначально для меня это был вызов, в первую очередь с точки зрения программирования. Я захотела проверить, смогу ли написать такой скрипт, который позволит выводить картинку на большую аудиторию в режиме онлайн Дженнифер Рингли

И Дженни смогла. Миллионы пользователей Сети по всему миру получили возможность наблюдать за тем, что происходит в её спальне в общежитии колледжа Дикинсон, штат Пенсильвания. В объектив попадало всё, включая секс с одногруппниками.

Когда я впервые начала целоваться со своим парнем во время трансляции, сайт упал из-за слишком большого количества запросов Дженнифер Рингли

Два года спустя Дженни переехала в Вашингтон. В своём новом жилище девушка поставила уже три камеры: в спальне, гостиной и даже в ванной. Правда, она оставила слепые зоны — там интернет-звезда могла уединиться.

Максимальное количество зрителей подключалось к трансляции во время стриптиза, который Дженни регулярно устраивала для своих подписчиков. В эти моменты за девушкой наблюдали до семи миллионов человек, и многие из них рассчитывали на ещё более откровенный контент.

Я поняла, что нужно научиться игнорировать камеры, чтобы выглядеть максимально раскованно Дженнифер Рингли

Через пару лет после запуска проекта Дженнифер превратилась в настоящую знаменитость: о ней трубили газеты и глянцевые журналы по всему миру. В конце концов она приняла участие в легендарном телешоу Дэвида Леттермана, где максимально чётко обозначила свою позицию по этической стороне вопроса.

По телевизору нам показывают, как живут обитатели дикой природы: как они охотятся, едят, спят, размножаются. Но когда речь заходит о людях, показывать то же самое про них считается чем-то аморальным Дженнифер Рингли

В начале 2000-х многие поклонницы Дженни запустили свои онлайн-трансляции — так появился термин cam girl. Вчерашние фанатки превратились в конкуренток, и именно в этот период популярность первооткрывательницы формата стала падать. Ситуация ухудшилась после секс-скандала.

Я действительно думала, что у нас настоящие чувства Дженнифер Рингли

Когда Дженни переехала в Калифорнию, одна из её подписчиц помогла найти ей жильё. Каково же было её удивление, когда через пару месяцев она увидела, как Дженни в режиме онлайн занимается любовью с её женихом.

Интерес к сайту начал ослабевать, и в конце концов в декабре 2003 года Дженни навсегда отключила свои веб-камеры. Она вышла замуж и работает программистом. А ещё у неё нет ни одной страницы в соцсетях, и она признаётся, что теперь по-настоящему счастлива.

Как сложилась судьба блогерши, у которой было 7 млн подписчиков ещё 20 лет назад