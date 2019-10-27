Овощи-убийцы. Чем веганство грозит нашему здоровью

Исследования британских учёных показали , что у тех людей, кто придерживается вегетарианства, риск развития некоторых заболеваний намного выше, чем у тех, кто употребляет в пищу животные жиры. Специалисты советуют: прежде чем садиться на такую диету, изучить данный вопрос и особенности своего организма.

— Если классические вегетарианские программы вроде лактовегетарианства действительно могут быть сбалансированы, и человек, следуя им на протяжении жизни, не будет иметь проблем со здоровьем, то питание с исключением животной пищи может нести скрытую и достаточно серьёзную опасность, — отметила диетолог, профессор ФМБА Маргарита Королёва.

Риск инсульта выше на 20% 18-летний эксперимент британских учёных, в котором участвовало 40 000 человек, показал, что веганы предрасположены к инсульту Фото © Shutterstock

Главная причина — витамин B12 и омега-3 полиненасыщенные кислоты, которые, конечно, есть в растительной пище, но только продукты животного происхождения содержат необходимую для человека норму этих веществ.

Среди других проблем, которые вызывает дефицит витамина B12 и омега-3 полиненасыщенных кислот: мышечная слабость, повышенная утомляемость, сухость кожи, снижение иммунитета, остеопороз, проблемы со зрением.

Малокровие Во многих продуктах растительного происхождения есть железо, однако оно усваивается не более чем на 10%. Это приводит к анемии Фото © Shutterstock

— При вегетарианском питании организм лишается львиной доли хорошо усваиваемого железа. Всем вегетарианцам, а особенно придерживающимся более радикальных программ — веганам, сыроедам, фрукторианцам, необходимо контролировать показатели железа в организме, в том числе — ферритин, который помогает сохранять железо в тканях. Если организму не хватает железа — он начинает его брать из тканей, что снижает уровень ферритина, — советует Маргарита Королёва.

Эксперты также отмечают, что у людей, которые не едят мясо, а пьют железо в таблетках, происходят изменения на уровне эритроцитов, даже их форма меняется, начинаются аномалии. Органы недополучают кислород, стенки сосудов ослабевают.

Облысение Нехватка железа также приводит к выпадению волос и проблемам, связанным с кожей головы Фото © Shutterstock

— Я сама сидела на такой диете без мяса и пила специальные комплексы витаминов от выпадения волос и для укрепления ногтей, но они всё равно выпадали, — поделилась иглорефлексотерапевт, звёздный диетолог, косметолог Марият Мухина, — то есть эти комплексы не дают нам замену нужных витаминов. А если вообще их не пить, можно просто облысеть.

Катаракта К болезни глаз может привести чрезмерное употребление клетчатки, которое мешает усвоению белка Фото © Shutterstock

Благодаря белку идёт обновление клеток эпителия, кожи, ногтей, роговицы глаз, волос, чуть реже — один раз в три-четыре дня обновляются клетки эпителия кишечника. Даже наша способность к переработке информации терпит урон от нехватки белка.

— Из-за несоблюдения суточной нормы белков, которая равна 60 граммам чистого белка, ухудшается память и концентрация внимания, — отметила Марият Мухина.

Депрессия и суицид Ещё 10 лет назад японские учёные выявили взаимосвязь между нехваткой жирной кислоты омега-3 и суицидальными наклонностями Фото © Pexels

Пациентам с нарушениями психики давали один грамм рыбьего жира в день, и это помогало лучше, чем многие антидепрессанты.

Нарушения менструального цикла и бесплодие Нехватка нутриентов ведёт к гормональным и физиологическим нарушениям, из-за чего у женщины нарушается половая функция Фото © Shutterstock

Сбивается менструальный цикл, в перспективе женщина теряет способность к зачатию и вынашиванию детей.

— Для синтеза женских половых гормонов обязательно нужен холестерин, животные жиры и белки. Гормон — это белок, а для его синтеза нужны аминокислоты, — отмечает Марият Мухина.

Вред для беременных, кормящих матерей и детей Женщине в этот период нужны питательные вещества, а они есть только в животной пище Фото © Shutterstock

Главный внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина на портале "Будущее России" отметила , что в период беременности и кормления женщина передаёт весь свой дефицит по железу, микро- и макронутриентам ребёнку с первых дней его жизни.

По мнению кандидата медицинских наук врача-педиатра Евгения Тимакова, самая уязвимая перед веганством часть населения — дети до семи лет, поскольку у них в этом возрасте не до конца сформированы органы, отвечающие за расщепление таких многомолекулярных растительных продуктов, как бобы, а ведь именно этой культурой веганы заменяют мясо.