Овощи-убийцы. Чем веганство грозит нашему здоровью

Исследования британских учёных , что у тех людей, кто придерживается вегетарианства, риск развития некоторых заболеваний намного выше, чем у тех, кто употребляет в пищу животные жиры. Специалисты советуют: прежде чем садиться на такую диету, изучить данный вопрос и особенности своего организма.
— Если классические вегетарианские программы вроде лактовегетарианства действительно могут быть сбалансированы, и человек, следуя им на протяжении жизни, не будет иметь проблем со здоровьем, то питание с исключением животной пищи может нести скрытую и достаточно серьёзную опасность, — отметила диетолог, профессор ФМБА Маргарита Королёва.
Риск инсульта выше на 20%
18-летний эксперимент британских учёных, в котором участвовало 40 000 человек, показал, что веганы предрасположены к инсульту
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Главная причина — витамин B12 и омега-3 полиненасыщенные кислоты, которые, конечно, есть в растительной пище, но только продукты животного происхождения содержат необходимую для человека норму этих веществ.
Среди других проблем, которые вызывает дефицит витамина B12 и омега-3 полиненасыщенных кислот: мышечная слабость, повышенная утомляемость, сухость кожи, снижение иммунитета, остеопороз, проблемы со зрением.
Малокровие
Во многих продуктах растительного происхождения есть железо, однако оно усваивается не более чем на 10%. Это приводит к анемии
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— При вегетарианском питании организм лишается львиной доли хорошо усваиваемого железа. Всем вегетарианцам, а особенно придерживающимся более радикальных программ — веганам, сыроедам, фрукторианцам, необходимо контролировать показатели железа в организме, в том числе — ферритин, который помогает сохранять железо в тканях. Если организму не хватает железа — он начинает его брать из тканей, что снижает уровень ферритина, — советует Маргарита Королёва.
Эксперты также отмечают, что у людей, которые не едят мясо, а пьют железо в таблетках, происходят изменения на уровне эритроцитов, даже их форма меняется, начинаются аномалии. Органы недополучают кислород, стенки сосудов ослабевают.
Облысение
Нехватка железа также приводит к выпадению волос и проблемам, связанным с кожей головы
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— Я сама сидела на такой диете без мяса и пила специальные комплексы витаминов от выпадения волос и для укрепления ногтей, но они всё равно выпадали, — поделилась иглорефлексотерапевт, звёздный диетолог, косметолог Марият Мухина, — то есть эти комплексы не дают нам замену нужных витаминов. А если вообще их не пить, можно просто облысеть.
Катаракта
К болезни глаз может привести чрезмерное употребление клетчатки, которое мешает усвоению белка
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Благодаря белку идёт обновление клеток эпителия, кожи, ногтей, роговицы глаз, волос, чуть реже — один раз в три-четыре дня обновляются клетки эпителия кишечника. Даже наша способность к переработке информации терпит урон от нехватки белка.
— Из-за несоблюдения суточной нормы белков, которая равна 60 граммам чистого белка, ухудшается память и концентрация внимания, — отметила Марият Мухина.
Депрессия и суицид
Ещё 10 лет назад японские учёные выявили взаимосвязь между нехваткой жирной кислоты омега-3 и суицидальными наклонностями
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Пациентам с нарушениями психики давали один грамм рыбьего жира в день, и это помогало лучше, чем многие антидепрессанты.
Нарушения менструального цикла и бесплодие
Нехватка нутриентов ведёт к гормональным и физиологическим нарушениям, из-за чего у женщины нарушается половая функция
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Сбивается менструальный цикл, в перспективе женщина теряет способность к зачатию и вынашиванию детей.
— Для синтеза женских половых гормонов обязательно нужен холестерин, животные жиры и белки. Гормон — это белок, а для его синтеза нужны аминокислоты, — отмечает Марият Мухина.
Вред для беременных, кормящих матерей и детей
Женщине в этот период нужны питательные вещества, а они есть только в животной пище
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Главный внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина на портале "Будущее России" , что в период беременности и кормления женщина передаёт весь свой дефицит по железу, микро- и макронутриентам ребёнку с первых дней его жизни.
По мнению кандидата медицинских наук врача-педиатра Евгения Тимакова, самая уязвимая перед веганством часть населения — дети до семи лет, поскольку у них в этом возрасте не до конца сформированы органы, отвечающие за расщепление таких многомолекулярных растительных продуктов, как бобы, а ведь именно этой культурой веганы заменяют мясо.