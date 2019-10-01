Веганы vs мясоеды: 6 возмутительных историй, когда не знаешь, на чьей ты стороне

Всем известно, что споры между доблестными воинами мяса и травы продолжаются уже не одно десятилетие. Как и в битве добра со злом, победу одерживает то одна сторона, то другая. И раз 1 октября люди со всего мира празднуют день вегетарианства, Лайф решил припомнить последние и самые громкие события, когда во время извечного противостояния кто-то из участников вышел за все рамки здравомыслия.

"Главное, что нечеловеческие животные были спасены"

Зоозащитница и веганша Мия пробралась вместе с коллегами на испанскую кроличью ферму, откуда выкрала 14 зверьков. За свой героический поступок девушка получила рану на лице из-за разбитого окна машины. Под постом с видео активистке пришлось закрыть комментарии, потому что пользователи не оценили её пафоса и стараний, разрушивших жизнь нескольких фермеров.

"Вегетарианство — это жестокость по отношению к человеку"

Латвийский блогер Sv3rige в знак протеста на веганском фестивале принялся есть сырую свиную голову. Присутствующим возмущенным вегетарианцам мужчина заявил, что их образ жизнь — сплошное недоедание, которое портит здоровье. Это не первая выходка Sv3rige, он уже успел попробовать на публике козу, белку, курицу и телячье сердце.

"Это часть моей работы — разделывать мясо!"

Простой парень из Симферополя своими снимками заслужил дикую ненависть зоозащитников. А дело в том, что Максим работал мясником и выкладывал фото процесса. Оправдания труженика не оценили, и теперь его аккаунты в соцсетях "Инстаграм" и "ВКонтакте" удалены.

"При использовании нашего продукта ни одна курица не пострадала"

Американская компания Just начала делать куриные наггетсы, но не из мяса, а из перьев. По словам директора, ингредиенты берутся только у чистых и здоровых птичек, перерабатываются в муку и настаиваются. Фокус-группа заявила, что наггетсы из пернатой муки по вкусу не отличаются от обычных, только нежнее по консистенции.

"Добро пожаловать в Голодные игры!"

Который год все СМИ пишут об ужасной традиции жителей Фарерских островов, и который год ничего не меняется. Местные рыбаки загоняют в бухту дельфинов и устраивают настоящую бойню. Каждый раз жители таким образом убивают до 200 особей, окрашивая бухту в кроваво-красный. По словам островитян, так они добывают себе пропитание.

Чашка овса с молоком и половина банана

Именно на такой диете держали свою годовалую дочь родители-веганы из Австралии. У малышки весом 4,9 кг развился рахит, она не могла ползать и разговаривать. После госпитализации из-за эпилептического припадка девочку отдали в приёмную семью. А родители попали под суд.

Веганы атаковали фермера, который выложил фото телят, и подняли ему продажи