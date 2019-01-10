Снимите это немедленно! Ведущая опозорилась в эфире, выбрав декольте с изюминкой

Девушке подобрали весьма неудачный наряд с вырезом, который взбудоражил фантазию многих.

Ведущая программы новостей привлекла внимание зрителей не своей профессиональной работой, а необычным вырезом. Саманта Хитвуд выбрала для эфира австралийского канала зелёный жакет и белое платье. Но аудитория увидела в наряде девушки скрытый символ. Дело в том, что вырез жакета напоминал мужской половой орган, сообщает The Sun.

Внимательные зрители тут же выложили скриншот эфира в Сеть, после чего невозможно было остановить поток шуток. Пользователи жаловались, что теперь не смогут это развидеть, но тем не менее многие пришли на защиту бедной ведущей.

Это не первый раз, когда похожий жакет попадает в кадр. В 2016 году уже другая ведущая оказалась в неудобной ситуации.