Стало известно, что Тарасов неоднократно избивал Бузову во время брака

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись ещё в 2016 году. Но нюансы расставания звёздной пары волнуют поклонников до сих пор. И правда, похоже, довольно неприглядная.

Как выяснилось, брак "тарабузиков" только казался милым и счастливым. А за закрытыми дверями происходили довольно страшные вещи. Дмитрий Тарасов поднимал на Ольгу руку, на что певица не единожды жаловалась в полицию, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Якобы только осенью 2013-го Бузова трижды обращалась к правоохранителям. И к супружеской чете на съёмную квартиру выезжал участковый по району Якиманка. Однако в корне исправить ситуацию это не помогало. Во время встречи с полицейским Тарасов успокаивался, а любящая жена отказывалась фиксировать побои.

В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений — через консьержа ЖК. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на неё руку. <...> Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы Источник Mash

При этом ранее Ольга всё же затронула болезненную тему, наконец признавшись, что пережила домашнее насилие. Но раскрывать подробностей не стала. Вслед за этим Дмитрий Тарасов принял участие в интервью, где жёстко высказался о женщинах: "Пока не беременная, вообще может сразу получить. Что? Леща". А Ольга написала в "Инстаграме" пост с возможной отсылкой к этим словам.

Домашнее насилие в семье — это ужасно!Отвратительно, когда мужчины говорят в своих интервью, что это норма и бить женщин нужно. Мужчина, который поднимает руку на женщину, — для меня не мужчина! Я призываю каждую, переживающую это, больше не молчать Ольга Бузова

Бузова впервые призналась, что пережила домашнее насилие