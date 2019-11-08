Стало известно, что Тарасов неоднократно избивал Бузову во время брака

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Фото © ТАСС / Анна Салынская

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись ещё в 2016 году. Но нюансы расставания звёздной пары волнуют поклонников до сих пор. И правда, похоже, довольно неприглядная.

Как выяснилось, брак "тарабузиков" только казался милым и счастливым. А за закрытыми дверями происходили довольно страшные вещи. Дмитрий Тарасов поднимал на Ольгу руку, на что певица не единожды жаловалась в полицию, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.

<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, ТАСС / Анна Салынская</p>

Якобы только осенью 2013-го Бузова трижды обращалась к правоохранителям. И к супружеской чете на съёмную квартиру выезжал участковый по району Якиманка. Однако в корне исправить ситуацию это не помогало. Во время встречи с полицейским Тарасов успокаивался, а любящая жена отказывалась фиксировать побои.

В ноябре 2013 года Бузова три раза вызывала полицию из-за избиений — через консьержа ЖК. Ольга жаловалась участковому, что муж поднимает на неё руку. <...> Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы

Источник Mash

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tarasov23/" target="_blank"><strong>tarasov23</strong></a></p>

При этом ранее Ольга всё же затронула болезненную тему, наконец признавшись, что пережила домашнее насилие. Но раскрывать подробностей не стала. Вслед за этим Дмитрий Тарасов принял участие в интервью, где жёстко высказался о женщинах: "Пока не беременная, вообще может сразу получить. Что? Леща". А Ольга написала в "Инстаграме" пост с возможной отсылкой к этим словам.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank"><strong>buzova86</strong></a></p>

Домашнее насилие в семье — это ужасно!Отвратительно, когда мужчины говорят в своих интервью, что это норма и бить женщин нужно. Мужчина, который поднимает руку на женщину, — для меня не мужчина! Я призываю каждую, переживающую это, больше не молчать

Ольга Бузова

Бузова впервые призналась, что пережила домашнее насилие

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