Говорят, Геральт ненастоящий! Какие претензии у фанатов к сериалу "Ведьмак"

Сериал по циклу из восьми фэнтезийных книг Анджея Сапковского "Ведьмак" выйдет в конце года. Его называют преемником "Игры престолов". Интерес к проекту огромен. Тем более "Ведьмак" — не только книги, но и культовая трилогия видеоигр с миллионной армией фанатов. Первые кадры вызвали бурю обсуждений. Мы собрали претензии поклонников, а также сравнили изображения героев из сериала, из игры и из книг про ведьмака.

Геральт

На постерах Netflix впервые показала Геральта из Ривии, наёмника и убийцу чудовищ, который живёт в выдуманном мире, напоминающем средневековую Европу. Изображения было два: вид спереди и сзади. Уже давно известно, что играть Геральта будет Генри Кавилл. Генри недавно сыграл Супермена. Актёр выглядит гламурно, и за слащавость многие фанаты попеняли создателям сериала. Геральта назвали слишком бритым, недостаточно брутальным и немного похожим на певца Дмитрия Маликова.

Но главные возмущения вызвал вид сзади, а конкретно меч. Фанаты игры тут же обвинили создателей сериала в отходе от всех канонов. Ведь в игре у Геральта за спиной было два меча. Стальным мечом он крошил злодеев-людей. А серебряным клинком — чудовищ. Но фанаты книги осадили поклонников игры. Они напомнили, что сериал экранизирует романы. А там ведьмак орудовал преимущественно одним мечом.

Сравните сами три изображения Геральта: с постера, из игры и из книги.

Йеннифер

Йеннифер — любовь ведьмака Геральта, столетняя колдунья с непростыми характером и судьбой. Её играет актриса из сериала "Жажда странствий" Аня Чалотра. Девушка выглядит эффектно, но, как заметили фанаты, недостаточно загадочно, сурово и опытно.

Главная претензия поклонников в том, что Йеннифер с плаката не похожа на древнюю и жёсткую волшебницу Севера, а скорее напоминает красивую милашку из романтических комедий. Неудивительно, ведь Ане Чалотре всего 23 года.

Сравните сами три изображения Йеннифер: с постера, из игры и из книги.

Цири

Цири — дитя-предназначение. Девочка с сильными магическими способностями, спасённая и фактически удочерённая Геральтом. Один из трёх ключевых персонажей всей саги. На её участь приходится очень много трагических испытаний и захватывающих приключений. Цири играет 17-летняя Фрейя Аллан, засветившаяся лишь в сериале "Пустыня смерти".

На Цири фанаты ополчились меньше всего. Одним она показалась очень рослой, другим очень взрослой. Третьи не поняли, почему волосы Цири просто белые, хотя по книге они были седыми. Но в целом поклонники решили пощадить персонажа — теперь все ждут выхода трейлера, чтобы там выплеснуть всю свою ярость.

Сравните сами три изображения Цири: с постера, из игры и из книги.

Ясно одно: "Ведьмака" от Netflix ждёт серьёзное испытание зрительской лояльностью. Ведь нужно не только угодить поклонникам игры и почитателям книжной серии, но и сделать выдающийся сериал, который всем им понравится.