Они всё испортили! Чем хорош и плох первый трейлер "Ведьмака" от Netflix

Netflix опубликовал первый тизер долгожданного сериала "Ведьмак". Лайф подробно рассказывает, что именно показано в видеоролике. Ведь наверняка многих поклонников франшизы он сбил с толку.

Напомним, "Ведьмак" — это в первую очередь цикл романов польского писателя Анджея Сапковского. И только потом — серия видеоигр польской студии CD Projekt RED (CPR). Именно благодаря трилогии интерактивных приключений фэнтезийная вселенная со славянским колоритом обрела всемирную известность. При этом проект CPR довольно сильно отличается от книг, а сериал, наоборот, тяготеет к первоисточнику. Лайф решил прокомментировать сходство и отличие проектов.

Первым появляется седовласый мужчина. Это ведьмак Геральт из Ривии, он же Белый Волк, он же Мясник из Блавикена. Он идёт по городской улице и ловит на себе косые взгляды, к чему ему не привыкать. И в играх, и в книгах простой люд не любит и откровенно побаивается ведьмаков, поэтому они редко захаживают в город. А если и заходят, то по долгу службы, например взять заказ на убийство очередного монстра.

И в тизере Белый Волк, очевидно, тоже пришёл по делу. Поскольку следом идёт короткий флешбэк, в котором ведьмак лупит дубиной по голове какой-то нечисти. Хотя есть версия, что тварь из воспоминания вполне конкретная — стрига Адда, плод инцеста короля Фольтеста и его родной сестры. На неё Геральт охотился в первой книге. И если это действительно так, то драка происходит в Вызиме.

Далее ведьмака показывают лицом. На шее у него болтается медальон. В игре украшение имеет вид объёмной волчьей головы. В сериале же, как и в книге, атрибут "Школы волка" куда проще: плоский круг с барельефом в виде головы животного.

Далее зритель видит группу амазонок, которых возглавляет темнокожая женщина. В книге предводительницу зовут Эитнэ. Здесь с толку были сбиты все. Очевидно, что в кадре — дриады, лесные воительницы. В книгах и играх они представлены как высокий, стройный и зеленокожий народ. На дриадах всегда минимум одежды. Это позволяет им быть крайне проворными. Netflix же, по понятным причинам, решила в данном случае поступиться каноном.

В сцене с дриадами также появляется и Цирилла, или просто Цири. С её образом порядок. Как с точки зрения игр, так и с точки зрения первоисточника. Это беловолосая девочка-подросток с особым происхождением и не менее особым предназначением. Однако в романе она встречается с Эитнэ уже в компании Геральта. В сцене из тизера его нет.

Потом мы видим смуглую брюнетку с уродливым лицом. Следившие за созданием сериала сразу догадаются, что перед ними Аня Чалотра в образе Йеннифэр из Венгерберга. Однако геймеры испытают диссонанс. В играх Йен — сексапильная брюнетка с наикрасивейшим лицом и стройным телом. Почему же в сериале она уродливая и юная? Потому что шоураннеры взяли за основу книжный образ чародейки. По канону она в самом деле была Квазимодо в женском обличье. Но до определённого момента.

За столом сидит строгая женщина, она держит в руке растение и поднимает камень взглядом. Перед нами — Тиссая де Врие, ректорша Аретузы. Аретуза — известнейшая школа магии, в которой обучалась и Йеннифэр. В это же время голос за кадром говорит, что первыми на землю прибыли эльфы. Именно они научили людей магии.

В следующей сцене — битва в Цинтре. Точнее, жестокая резня, в которой погибает королева Калантэ, а выживает только её внучка Цири. Падение Цинтры — важное геополитическое событие в обсуждаемой вселенной. Оно заставило объединиться северные королевства и дать отпор самому могущественному врагу — Нильфгаардской империи.

Следом зритель наконец-то видит рассказчика — чародея Истредда, любовника Йеннифэр. Да-да, фанаты игры, она не всегда была спутницей Геральта. Пролёт камеры захватывает остров Танедд, на котором возвышается башня местного Хогвартса для девочек. В котором, впрочем, помимо всего, этих самых девочек стерилизуют.

Слышится голос Тиссаи. Она говорит, что хаос — самое опасное, что есть на земле. Но если им не управлять, он убивает. Очевидно, она намекает на исключительную роль волшебниц в мире "Ведьмака". В этот момент она проходит за спиной рыжей девушки. Есть предположение, что это юная Сабрина Глевиссиг. В будущем — одна из величайших чародеек Севера.

Снова экшен-сцена с Геральтом. В ней он всё ещё дерётся со стригой. Можно заметить, что у ведьмака лишь один меч за спиной. И именно это — канон. Второй закреплён на лошади. В играх же Белый Волк всегда носит пару мечей: серебряный — для чудовищ, стальной — для людей.

Следом на секунду появляется Трисс Меригольд в исполнении Анны Шаффер. Не рыжая, как привыкли игроки, и не столь юная, как ожидали читатели. Снова Геральт. Но уже с голым торсом. Очередной раз убеждаемся, что Кавиллу резоннее играть Конана-варвара или Тарзана, а не жилистого ведьмака. Через миг появляется галантного вида мужчина и говорит, что Цирилла — необычный ребёнок. Это, кстати, Мышовур, который совсем не похож на друида. В следующую секунду Цири стоит перед волшебным деревом в пустыне Корат.

Видим, что цвет глаз Йен стал фиалковым. Это значит, что она воспользовалась магией и избавила своё тело от уродства. Распространённая, к слову, практика среди чародеек. Хотя процедура эта не из самых безболезненных, на что намекает кадр с кричащей от боли волшебницей.

После — снова битва Цинтры и Нильфгаарда. Но уже на поле. Однако камера быстро перебрасывает нас в замок, где некая женщина, аки джедай, разбрасывает толпу посредством телекинеза. Это до войны. Девушку со способностями зовут Паветта, она мать Цири. В этой же нарезке кадров впервые показывают преобразившееся тело Йен. После — королева Каланте, мама Паветты и бабушка Цири, наказывает внучке найти Геральта.

Следующая важная сцена показывает битву Геральта с вооружёнными людьми. Эта сцена, как и открывающая, почти наверняка разворачивается в стенах Блавикена. А начало драки — та самая знаменитая резня, после которой за ведьмаком закрепилось прозвище Мясник. Эта сцена также объясняет, почему люди в первых кадрах трейлера сначала просто косились на Белого Волка, а потом стояли у него за спиной с факелами.

Цири в окружении дриад. Очевидно, это событие произошло раньше первого появления лесных воительниц. Голос за кадром говорит: "Выбирай, не выбирай — твои руки всё равно окажутся в крови". Неважно, кому адресованы слова. Важно, что это говорит о том, что в сериале нет хороших или плохих: все убийцы.

В последней сцене из болота вылезет огромный паук — кикимора. Геральт поднимает голову, и мы видим почерневшие глаза и побледневшее лицо. Это не что иное, как привет фанатам игр. Ведь там ведьмаку в обязательном порядке приходилось выпивать несколько токсичных эликсиров, чтобы стать сильнее.

Премьера "Ведьмака" состоится 20 декабря. Судя по тому, что показали в первом ролике, авторы сериала настроены если не затмить, то хотя бы встать на одну полку с "Игрой престолов". Уже видно, что шоу будет сосредоточено не только на ремесле Геральта, но и на политических дрязгах и магии. Также совершенно очевидно, что Netflix постарается растянуть сериал очень надолго, поскольку события первого сезона начнутся до первой из трёх Северных войн. Учитывая количество персонажей и акценты на их предысториях и душевных переживаниях, двигаться повествование будет медленно.