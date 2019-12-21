Вышел сериал "Ведьмак". Что раздражает фанатов Геральта из Ривии

Netflix презентовал самый долгожданный сериал этого года. После того как мир "Игры престолов" попрощался с поклонниками фэнтези, ниша главного эпичного зрелища пустовала. И на неё претендует "Ведьмак". Цикл книг польского писателя Анджея Сапковского и трилогия видеоигр в антураже Средневековья. Сериал, как заявили в Netflix, будет прежде всего по книгам. Поклонники Геральта из Ривии скептически отнеслись к премьере. Вот что им не нравится.

Первые кадры "Ведьмака": пафосные лица, меньшинства, чернокожие актёры

После того как Netflix опубликовал финальный трейлер сериала, претензии рванули бурным потоком. Прежде всего поклонников смутил размах — первые две книги о Геральте довольно камерные, но оттого не менее напряжённая история. А кадры, которые увидели зрители, говорят об эпичном размахе. Проблема в том, что за побоищами и графикой могут потеряться характеры персонажей, характерный юмор и вся атмосфера мира.

Вторая претензия — это усреднённость в угоду публике: изначально мир Ведьмака опирался на славянскую мифологию, что уже довольно необычно для западного зрителя. Да и сама книга довольно жёсткая, грубоватая, и не всегда политкорректная история. Поэтому поклонники боятся, что сагу усреднят до стандартного фэнтези в мягкой обложке. В трейлере углядели и чрезмерное внимание к нетрадиционным меньшинствам, хотя они неоднократно упоминались и в книгах.

А одна из главных героинь саги — волшебница Трисс Меригольд — превратилась из рыжеволосой и голубоглазой девушки в чернокожую даму с причёской афро, чем потрясла поклонников. Автор книжной серии Анджей Сапковский претензий не поддерживает, он считает, что его мир достаточно толерантен и создатели могут населить его любыми расами и ориентациями, какими захотят, лишь бы суть передали. Но главные страхи фанатов "Ведьмака" касаются главных героев. Сомнения закрались ещё с момента появления первых постеров творения Netflix.

Геральт — ведьмак

Сравните три изображения Геральта: с постера, из игры и из книги. Именно на постерах Netflix впервые показал Геральта из Ривии, наёмника и убийцу чудовищ, который живёт в выдуманном мире, напоминающем средневековую Европу. Изображений было два: вид спереди и сзади. Уже давно известно, что играть Геральта будет Генри Кавилл. Генри недавно сыграл Супермена. Актёр выглядит гламурно, и за слащавость многие фанаты попеняли создателям сериала. Геральта назвали слишком бритым, недостаточно брутальным и немного похожим на певца Дмитрия Маликова.

Но главные возмущения вызвал вид сзади, а конкретно меч. Фанаты игры тут же обвинили создателей сериала в отходе от всех канонов. Ведь в игре у Геральта за спиной было два меча. Стальным мечом он крошил злодеев-людей, а серебряным клинком — чудовищ. Но фанаты книги осадили поклонников игры. Они напомнили, что сериал экранизирует романы. А там ведьмак орудовал преимущественно одним мечом.

Йеннифер

А вот три изображения Йеннифер — она любовь ведьмака Геральта, столетняя колдунья с непростыми характером и судьбой. Её играет актриса из сериала "Жажда странствий" Аня Чалотра. Девушка выглядит эффектно, но, как заметили фанаты, недостаточно загадочно, сурово и опытно.

Главная претензия поклонников в том, что Йеннифер не похожа на древнюю и жёсткую волшебницу Севера, а скорее напоминает красивую милашку из романтических комедий. Неудивительно, ведь Ане всего 23 года.

Цири

И в завершение ещё три изображения: с постера, из игры и из книги. Цири — дитя-предназначение. Девочка с сильными магическими способностями, спасённая и фактически удочерённая Геральтом. Один из трёх ключевых персонажей саги. На её участь приходится очень много трагических испытаний и захватывающих приключений. Цири играет 17-летняя Фрейя Аллан, засветившаяся лишь в сериале "Пустыня смерти".

На Цири фанаты ополчились меньше всего. Одним она показалась очень рослой, другим — очень взрослой. Третьи не поняли, почему волосы Цири просто белые, хотя по книге они были седыми.

Ясно одно: "Ведьмака" от Netflix ждёт серьёзное испытание зрительской лояльностью. Ведь нужно не только угодить поклонникам игры и почитателям книжной серии, но и сделать выдающийся сериал, который всем им понравится. Уже скоро, когда большинство фанатов оценят премьеру, мы поймём, какое будущее на экранах ждёт ведьмака Геральта из Ривии.