Хорошо жить ведьмам в Румынии: официальное трудоустройство и удалённая работа

Словацкий фотограф Люсия Блахова однажды открыла для себя мир румынских ведьм — и бросилась в омут с головой. Её фотопроект посвящён современным чаровницам, которые используют соцсети, чтобы расширять клиентскую базу и вести онлайн-трансляции магических ритуалов.

Румыны очень суеверны. Местный президент в определённые дни одевается только в фиолетовое, чтобы защититься от козней дьявола. А ещё здесь есть ведьмы

Румыны верят, что некоторые женщины обладают колдовскими чарами. Тайные знания передаются из поколения в поколение

Ремеслу начинают обучать с семи лет

Быть ведьмой — и привилегия, и проклятье. К ним относятся с опаской, но часто обращаются за помощью, если требуется вмешательство нечистой силы

В Румынии деятельность ведьм регулируется на законодательном уровне. Как и другие самозанятые, они обязаны выплачивать в казну 16% от своего дохода

Чтобы увеличить клиентскую базу, представительницы древней профессии в последнее время стали всё чаще прибегать к помощи социальных сетей

Ведьмы создают тематические интернет-сообщества, ведут онлайн-трансляции магических ритуалов и выкладывают колоритные селфи в "спецодежде"

Самая популярная соцсеть в профессиональном сообществе — "Фейсбук"

Ведьмы никогда не публикуют свои прайс-листы: цена за оказанную услугу озвучивается клиенту по факту

Средняя такса за первичную консультацию — от 10 до 20 евро. Опытная ведьма за один сеанс может заработать от 50 до 500 евро

Большинство ритуалов, практикуемых ведьмами, связаны с укреплением здоровья и приворотом. Но нередки случаи, когда просят навести на человека порчу

Многие ведьмы заставляют своих клиентов полностью укрывать голову платком или завязывать глаза, чтобы не раскрывать всех секретов ритуала

Их задача — произвести на клиента неизгладимое впечатление. В условиях достаточно жёсткой конкуренции им приходится всё время придумывать, чем бы ещё удивить искушённую публику Люсия Блахова

Отрезанные пальцы, чехлы вместо трусов и 300-летние мумии. Это Гвинея, детка!