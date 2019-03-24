Хорошо жить ведьмам в Румынии: официальное трудоустройство и удалённая работа

Румыны очень суеверны. Местный президент в определённые дни одевается только в фиолетовое, чтобы защититься от козней дьявола. А ещё здесь есть ведьмы
Румыны верят, что некоторые женщины обладают колдовскими чарами. Тайные знания передаются из поколения в поколение
Ремеслу начинают обучать с семи лет
Быть ведьмой — и привилегия, и проклятье. К ним относятся с опаской, но часто обращаются за помощью, если требуется вмешательство нечистой силы
В Румынии деятельность ведьм регулируется на законодательном уровне. Как и другие самозанятые, они обязаны выплачивать в казну 16% от своего дохода
Чтобы увеличить клиентскую базу, представительницы древней профессии в последнее время стали всё чаще прибегать к помощи социальных сетей
Ведьмы создают тематические интернет-сообщества, ведут онлайн-трансляции магических ритуалов и выкладывают колоритные селфи в "спецодежде"
Самая популярная соцсеть в профессиональном сообществе — "Фейсбук"
Ведьмы никогда не публикуют свои прайс-листы: цена за оказанную услугу озвучивается клиенту по факту
Средняя такса за первичную консультацию — от 10 до 20 евро. Опытная ведьма за один сеанс может заработать от 50 до 500 евро
Большинство ритуалов, практикуемых ведьмами, связаны с укреплением здоровья и приворотом. Но нередки случаи, когда просят навести на человека порчу
Многие ведьмы заставляют своих клиентов полностью укрывать голову платком или завязывать глаза, чтобы не раскрывать всех секретов ритуала
Их задача — произвести на клиента неизгладимое впечатление. В условиях достаточно жёсткой конкуренции им приходится всё время придумывать, чем бы ещё удивить искушённую публику
Люсия Блахова
Отрезанные пальцы, чехлы вместо трусов и 300-летние мумии. Это Гвинея, детка!
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