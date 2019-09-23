Врачи показали, во что превратились лёгкие студента через два года курения вейпа

19-летний Энтони Майо из города Эри, США, на прошлой неделе тяжело заболел. Он едва мог дышать. Когда он обратился к врачу, выяснилось, что причина его недуга — застывшее в его лёгких масло для вейпа.

Отец молодого человека Киет Майо сообщил, что за последние два года Энтони постоянно курил вейп. Он успел попробовать множество масел для своей электронной сигареты. Ароматы — один лучше другого: малина, сладкая вата, тосты с корицей и другие. И сейчас всё это застывает и запекается в лёгких парня, затрудняя ему дыхание.

Сейчас, в 19 лет, у Энтони лёгкие, как у 60-летнего старика, который выкуривал по две пачки сигарет в день Киет Майо

Энтони впервые доставили в больницу 8 сентября, когда у него начался серьёзный кашель. Тогда врачи выписали ему антибиотики, подумав, что у него бронхит. Но его состояние здоровья только ухудшалось. Через пару визитов врачей, после которых молодому человеку становилось только хуже, в воскресенье, 15 сентября, он попал в отделение неотложной помощи. Уровень кислорода держался на 36%, хотя, отмечают врачи, показатель ниже 90% считается критически низким, сообщает Metro US.

Врачи Энтони сравнили масло для вейпа, которое попало в лёгкие, с застывающим и твердеющим бетоном. Сейчас медики пытаются его вновь "растопить" и вывести из организма молодого человека. Но предупреждают, что лёгким причинён ущерб, восстановиться после которого будет очень трудно.

Первые пару дней из лёгких выходила жидкость кроваво-красного цвета, теперь она коричневая или тёмно-зеленая Киет Майо

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