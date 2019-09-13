Лёгкие студента стали как у 70-летнего старика после полутора лет курения вейпа

Вывески и заявления на упаковках всё время убеждали Адама Херденрегера из Иллинойса, США, что вейп куда безопаснее для здоровья, чем обычные сигареты. Но теперь, только выписавшись из больницы, парень понимает, как же сильно ему лгали.

По словам матери Адама, её сын — типичный общительный подросток, который вхож в разные компании. Именно они и надоумили его попробовать вейп. Адам признался, что особого интереса к пару не испытывал, но в его тусовке вейпили все и парню просто не хотелось оставаться в стороне от друзей. Плюс пар был безопаснее дыма — это все знали.

Через полтора года такого баловства Адам начал замечать, что привычные тренировки по рестлингу ему даются всё тяжелее и тяжелее. И вот в один кошмарный момент парня накрыл приступ: поднялась температура, его тошнило и трясло как в припадке. Мама Адама срочно вызвала скорую, и парня увезли в больницу, пишет People.

Там специалисты признались, что, протяни Адам с лечением ещё два-три дня, его было бы уже невозможно спасти. Ведь состояние лёгких было хуже, чем у 70-летнего старика. Спустя некоторое время врачи отпустили парня домой, но его жизнь уже кардинально изменилась. Заниматься рестлингом парню очень не советуют, ведь теперь Адаму сложно даже по лестнице подняться без серьёзной одышки.

Если бы знал, что этот маленький девайс может сотворить с моими лёгкими и здоровьем, я бы к нему и на километр не подошёл Адам Херденрегер

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