17-летний спортсмен стал первым, кому пересадили оба лёгких из-за курения вейпа

Сам пациент, чьё имя не называется по понятным причинам, очень просил врачей рассказать его историю, чтобы предупредить других об опасности вейпа.

Специалисты медцентра Томаса Форда в Мичигане, США, провели сложнейшую операцию по трансплантации обоих лёгких. Сперва врачи хотели обойтись малой кровью и назначить серьёзное лечение или пересадить хотя бы одно лёгкое. Но поверхность органа была слишком повреждена и покрыта рубцами, поэтому пришлось действовать быстро и решительно.

Я многое повидал в своей жизни, но с таким злом столкнулся впервые. Эти вейпы наносят вред, который ничем не исправить. Помните об этом и расскажите своим детям Доктор Хассан Немех

Мальчик, оказавшийся на столе хирургов, был обычным подростком-спортсменом, любил играть в видеоигры, ходить под парусом и дурачиться с друзьями. А ещё, к сожалению, он любил вейп, который чуть не довёл парня до смерти. Свой 17-й день рождения мальчик встретил в больнице, пишет Metro.

Мы не думали, что наша семья окажется в центре медицинского кризиса, охватившего страну. Но главное, что наш сын жив, хоть его и ждёт долгое и медленное восстановление Мама мальчика

Неизвестно, что именно курил подросток, но очевидно, что это были вейпы с разными вкусами. Недавно из-за участившихся смертей учёные провели исследование и узнали, что во всём виноват ацетат витамина Е, который добавляют при изготовлении. Во многих штатах США теперь запрещены вейпы и электронные сигареты со вкусовыми добавками, а в некоторых и простые, без вкуса.

Лёгкие студента стали как у 70-летнего старика после полутора лет курения вейпа