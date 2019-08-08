Студент год курил вейп, не подозревая, какой проблемой с лёгкими это обернётся

Здоровый и спортивный Ченс Аммирата из Флориды (США) никогда не планировал увлекаться сигаретами, ведь никотин убивает. Куда безопаснее курить вейп. По крайней мере, так он думал, пока не угодил на операционный стол.

18-летний Ченс только устроился на новую работу, чтобы наконец-то съехать от своих родителей, как начал чувствовать странную боль в груди. Парень всё списал на переутомление и на потянутую мышцу, но время шло, а ему лучше не становилось. Серьёзно напугался Ченс, когда подруга пригласила его в боулинг и там ему стало хуже, пишет Daily Mail.

Она просто сказала какую-то шутку, и я рассмеялся. Сразу же в груди что-то словно взорвалось и в глазах потемнело Ченс Аммирата

Подруга настояла на госпитализации, и парень с ней согласился. После быстрого обследования Ченсом занялись сразу семеро врачей. От такого внимания студент опешил: "Было ощущение, будто они сейчас все посмотрят на меня и скажут, что мне осталось пять дней". Но медики пояснили, что у парня произошёл коллапс лёгкого и он очень вовремя обратился в больницу.

"Это всё от сигарет", — сказал ему врач, и Ченс сильно удивился, ведь он ничего кроме вейпа не курил. А потом из новостей он узнал, что в Висконсине девять подростков были госпитализированы с теми же симптомами и по той же причине. А один из них даже впал в кому. Сейчас Ченс на пути к выздоровлению, но ему больше нельзя заниматься серьёзным спортом, бегать марафоны и нырять с аквалангом.

Мать впервые попробовала вейп, и вот что из этого вышло. Фото не для хипстеров