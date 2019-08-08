Студент год курил вейп, не подозревая, какой проблемой с лёгкими это обернётся

18-летний Ченс только устроился на новую работу, чтобы наконец-то съехать от своих родителей, как начал чувствовать странную боль в груди. Парень всё списал на переутомление и на потянутую мышцу, но время шло, а ему лучше не становилось. Серьёзно напугался Ченс, когда подруга пригласила его в боулинг и там ему стало хуже, пишет Daily Mail.
Она просто сказала какую-то шутку, и я рассмеялся. Сразу же в груди что-то словно взорвалось и в глазах потемнело
Ченс Аммирата
Подруга настояла на госпитализации, и парень с ней согласился. После быстрого обследования Ченсом занялись сразу семеро врачей. От такого внимания студент опешил: "Было ощущение, будто они сейчас все посмотрят на меня и скажут, что мне осталось пять дней". Но медики пояснили, что у парня произошёл коллапс лёгкого и он очень вовремя обратился в больницу.
"Это всё от сигарет", — сказал ему врач, и Ченс сильно удивился, ведь он ничего кроме вейпа не курил. А потом из новостей он узнал, что в Висконсине девять подростков были госпитализированы с теми же симптомами и по той же причине. А один из них даже впал в кому. Сейчас Ченс на пути к выздоровлению, но ему больше нельзя заниматься серьёзным спортом, бегать марафоны и нырять с аквалангом.
Мать впервые попробовала вейп, и вот что из этого вышло. Фото не для хипстеров