Вейп уничтожил карьеру молодого спортсмена и теперь грозит ему потерей лёгкого

20

Фото © PostHope

20-летний Уолкер Макнайт из Флориды, США, пять месяцев провёл в больнице, напичканный лекарствами и подключенный к различным аппаратам. Он надеялся, что лечение поможет, но со временем всё стало ещё хуже.

Уолкер из любопытства попробовал вейп на первом курсе университета и сам не заметил, как это стало зависимостью. Несмотря на то что парень всегда был спортсменом и здоровым как бык, его самочувствие начало медленно, но верно ухудшаться. Появились кашель и насморк, но Уолтер всё списал на обычную простуду, пишет Daily Mail.

<p>Фото © PostHope и Twitter / <a href="https://twitter.com/kallie_may17" target="_blank"><strong>Kallie</strong></a></p>

Через пару недель симптомы усилились, и парень обратился в больницу. Там ему прописали лекарства от простуды и стероиды и отправили восвояси. Но лечение никак не помогло, Уолтеру стало хуже — появились рвота, лихорадка и озноб. Родители испугались за сына и отвезли его в другую клинику. И вот там уже врачи забили тревогу.

<p>Фото © PostHope</p>

Они подключили Уолтера к ЭКМО-машине и диагностировали у него сильнейшую пневмонию и аденовирус. В обычном состоянии организм парня справился бы с болезнью, но жидкость в лёгких из-за вейпа помешала этому. Через пять месяцев лечения Уолтера наконец-то отпустили домой, но оказалось, что парень с трудом дышит сам. Осмотрев его, врачи пришли к выводу, что ему стоит удалить левое лёгкое.

<p>Фото © PostHope</p>

Я никому бы не пожелал такого кошмара. Вейп просто перевернул нашу жизнь с ног на голову. Он её просто уничтожил

Отец Уолтера Макнайта

Студент год курил вейп, не подозревая, какой проблемой с лёгкими это обернётся

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×