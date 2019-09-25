Пар-убийца или табачное лобби? Почему умирают курильщики электронных сигарет

По всему миру бьют тревогу. Сотни человек попали в больницу после парения вейпов. Девять человек скончались в реанимации. Одни специалисты призывают запретить никотиносодержащий пар, другие видят в происходящем заговор властей и табачных компаний.

Вейп-убийца?

Волна, которая угрожает смести вейп как явление, поднялась чуть больше месяца назад. В США, в штате Висконсин, в больницу попал человек. Ему диагностировали отёк лёгких, и причиной этого могло стать курение электронных сигарет. Сначала на это не обратили внимания.

Но за пару месяцев лёгочная болезнь от парения электронных сигарет стала напоминать эпидемию — случаи происходили по всей стране. На больничных койках оказалось свыше пятисот человек. А 24 сентября стало известно, что девять курильщиков вейпа скончались. Выжившие вейперы советуют всем бросить новомодную привычку.

Например, эта девушка под ником SimahHerman в конце августа выложила пост, который сейчас собрал уже почти 1 миллион лайков. Здесь она рассказывает, что курила вейп два года. А в начале августа ей стало плохо. У неё начались проблемы с лёгкими. Врачи погрузили её на двое суток в искусственную кому. Ситуация была очень серьёзная.

И теперь SimahHerman публикует эту историю, в которой призывает всех отказаться от вейпинга и предупредить своих друзей и близких об опасности электронного курения. История душераздирающая, но во всех болезнях и смертях есть один нюанс, про который вейперы не говорят.

Что убивает вейперов?

Факт, который упускают вейперы, — это вещество ТГК. Запрещённое в России производное марихуаны. Именно этими эфирными маслами пострадавшие начиняли свои парильные машины. В России и в Европе вещество запрещено. Но в США в ряде штатов действует частичная легализация марихуаны. Плюс развит чёрный рынок запрещённых начинок для электронных сигарет.

Пока это лишь очень убедительная версия, но, похоже, именно эта начинка в вейпах привела полтысячи людей на больничную койку и убила девятерых. С одной стороны, это не ставит знак равенства между смертью людей и курением пара без дополнительных, запрещённых законом начинок.

Но власти США, в частности Дональд Трамп, уже призвали объявить войну электронным сигаретам. Эта инициатива вызвала большой резонанс. Вейперы всех мастей даже опубликовали петицию на сайте Белого дома. Они призывают не запрещать электронные сигареты, а разобраться. На 24 сентября она собрала свыше 100 тысяч подписей.

Российские вейперы негодуют

Культура парения распространена не только в США. В России никотиновая дым-машина также обрела множество фанатов. Так, многие российские блогеры, которые продвигают вейп и делают на него обзоры, призвали дать бой запретительным инициативам.

И так как им на сайт Белого дома писать бессмысленно, многие из них предложили свой флешмоб — выкладывать в Интернет флюорографию своих лёгких. Таким образом они якобы докажут, что многолетнее курение не приводит к сложностям со здоровьем. Вейперы намерены бороться за свои права. В качестве аргумента они приводят цифры смертей от курения. Так, например, от употребления сигарет в год умирает около 5 миллионов человек, что значительно больше, чем от курения вейпа.

В атаке на вейп они видят интерес табачных компаний, которые надеются вернуть себе бывших курильщиков. Не известно, чем закончится это противостояние, но очевидно, что конфликт вокруг электронных сигарет будет набирать обороты.