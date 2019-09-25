Пар-убийца или табачное лобби? Почему умирают курильщики электронных сигарет

Вейп-убийца?
Волна, которая угрожает смести вейп как явление, поднялась чуть больше месяца назад. В США, в штате Висконсин, в больницу попал человек. Ему диагностировали отёк лёгких, и причиной этого могло стать курение электронных сигарет. Сначала на это не обратили внимания.
Но за пару месяцев лёгочная болезнь от парения электронных сигарет стала напоминать эпидемию — случаи происходили по всей стране. На больничных койках оказалось свыше пятисот человек. А 24 сентября стало известно, что девять курильщиков вейпа скончались. Выжившие вейперы советуют всем бросить новомодную привычку.
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About 2 years ago i started having terrible nausea issues. that turned into being unable to eat, sleep and just live normally. 2 weeks ago i started having trouble breathing. it took 48 hours for my lungs to fail which led to me being put on a ventilator. This is all because of vaping. Vaping is advertised as “a healthier alternative to smoking” which is false. whether it’s nicotine or weed vaping can be fatal. I was lucky. the doctors didn’t think i was going to make it but with prayers from family and friends i pulled through after almost a week on a ventilator. No one thinks this will happen to them and neither did i which is why i kept vaping. It took less than 48 hours for me to be put in a drug induced coma and a tube put down my throat because i could no longer breathe on my own. The dangers of vaping are real and this can happen to you. Please don’t let it. It’s not easy to quit, nicotine is a very addictive chemical but the more you vape the more likely you are to end up where i did. take action and don’t let this happen. please tell your family and friends the dangers of vaping because no one realizes until they’re put in a situation so serious. i’m sharing my story so you don’t have to have your own. get help please and if you need someone to talk to i’m here to help anyone who needs it. Don’t let vaping win. take back your life and quit smoking. it’s just not worth it. @truthorange #bigtobacco #vapecommunity #smokingkills #dangersofvaping #dangersofsmoking #vape #juul (i didn’t end up having pneumonia. the signs of respiratory failure from vaping make it look like pneumonia, if they didn’t find that first i would have died)
Например, эта девушка под ником SimahHerman в конце августа выложила пост, который сейчас собрал уже почти 1 миллион лайков. Здесь она рассказывает, что курила вейп два года. А в начале августа ей стало плохо. У неё начались проблемы с лёгкими. Врачи погрузили её на двое суток в искусственную кому. Ситуация была очень серьёзная.
И теперь SimahHerman публикует эту историю, в которой призывает всех отказаться от вейпинга и предупредить своих друзей и близких об опасности электронного курения. История душераздирающая, но во всех болезнях и смертях есть один нюанс, про который вейперы не говорят.
Что убивает вейперов?
Факт, который упускают вейперы, — это вещество ТГК. Запрещённое в России производное марихуаны. Именно этими эфирными маслами пострадавшие начиняли свои парильные машины. В России и в Европе вещество запрещено. Но в США в ряде штатов действует частичная легализация марихуаны. Плюс развит чёрный рынок запрещённых начинок для электронных сигарет.
Пока это лишь очень убедительная версия, но, похоже, именно эта начинка в вейпах привела полтысячи людей на больничную койку и убила девятерых. С одной стороны, это не ставит знак равенства между смертью людей и курением пара без дополнительных, запрещённых законом начинок.
Но власти США, в частности Дональд Трамп, уже призвали объявить войну электронным сигаретам. Эта инициатива вызвала большой резонанс. Вейперы всех мастей даже опубликовали петицию на сайте Белого дома. Они призывают не запрещать электронные сигареты, а разобраться. На 24 сентября она собрала свыше 100 тысяч подписей.
Российские вейперы негодуют
Культура парения распространена не только в США. В России никотиновая дым-машина также обрела множество фанатов. Так, многие российские блогеры, которые продвигают вейп и делают на него обзоры, призвали дать бой запретительным инициативам.
И так как им на сайт Белого дома писать бессмысленно, многие из них предложили свой флешмоб — выкладывать в Интернет флюорографию своих лёгких. Таким образом они якобы докажут, что многолетнее курение не приводит к сложностям со здоровьем. Вейперы намерены бороться за свои права. В качестве аргумента они приводят цифры смертей от курения. Так, например, от употребления сигарет в год умирает около 5 миллионов человек, что значительно больше, чем от курения вейпа.
В атаке на вейп они видят интерес табачных компаний, которые надеются вернуть себе бывших курильщиков. Не известно, чем закончится это противостояние, но очевидно, что конфликт вокруг электронных сигарет будет набирать обороты.