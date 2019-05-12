Малоизвестные факты о Дне Победы

Почему первый парад прошёл только 24 июня? Что случилось с мундиром маршала Рокоссовского? Как поступали с фашистскими знамёнами и штандартами? Лайф подготовил 10 малоизвестных фактов о празднике Великой Победы.

Дату первого Парада Победы "предложили" портнихи В 1945 году первый Парад Победы прошёл 24 июня Фото: © РИА "Новости"

По расчётам руководства фабрик и ателье, для пошива парадной формы для рядового состава, офицеров и высшего командного руководства требовалось более месяца, поэтому проведение Парада Победы было назначено на 24 июня.

Бросали фашистские знамёна, как чумные тряпки На самом первом Параде Победы на Красной площади солдаты выражали максимальное презрение к фашистским знамёнам Фото: © РИА "Новости" / Евгений Халдей

Вражеские знамёна и штандарты бросали не просто к подножию Мавзолея, а на специальный помост, чтобы знамёна нацистов не касались Красной площади. Плюс ко всему, бойцы делали это в перчатках, чтобы показать, насколько омерзительно прикасаться к "этому" руками. Перчатки потом были сожжены вместе с помостом, и это демонстрировало отношение советских воинов к нацизму как к самой настоящей чуме ХХ века.

На первом Параде Победы пришлось разрезать мундир Рокоссовского Из-за того что во время парада 24 июня 1945 года на Москву обрушился мощный ливень Фото: © РИА "Новости" / Михаил Озерский

Все частники церемонии — от рядового до маршала — сильно промокли. Особенно досталось Константину Рокоссовскому: его мундир настолько сел, что снять его стало невыполнимой задачей. Пришлось распарывать.

В 1945 году было четыре Парада Победы Только один из них прошёл на Красной площади, остальные три состоялись в Берлине и Харбине Фото: © РИА "Новости" / Сергей Лоскутов

4 мая 1945 года, через два дня после капитуляции остатков немецкого гарнизона в Берлине, советские солдаты и офицеры приняли участие в параде: торжественным строем прошли возле Бранденбургских ворот и Рейхстага в той же военной форме, в которой проводили штурм города.

24 июня Парад Победы на Красной площади принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, а Иосиф Сталин наблюдал за ним с трибуны.

Третий парад состоялся 7 сентября, и снова у Бранденбургских ворот. В нём участвовали уже не только советские войска, но и западные союзники.

Четвёртый парад — 16 сентября в Харбине — ознаменовал победу над японской армией и окончание Второй мировой войны.

Два Дня Победы ежегодно До 1947 года в стране отмечали два Дня Победы Фото: © РИА "Новости"

Первый знаменовал окончание Великой Отечественной войны и победу над фашистской Германией. Второй отмечался 3 сентября и символизировал победу во Второй мировой войне, а также победу над Японией. Оба дня были официальными государственными выходными до 1947 года. Потом празднование 3 сентября отменили, поскольку многим гражданам он не был понятен. Затем почти на 20 лет выходной день с 9 мая перенесли на Новый год.

Знамя Победы участвовало в параде только один раз То самое знамя, водружённое на крышу Рейхстага, участвовало только в Параде Победы в 1965 году Фото: © РИА "Новости" / Евгений Халдей

Знамя отправили в Москву 20 июня. Планировалось, что его пронесут по Красной площади во время Парада. И нести его должны были те, кто водружал Знамя Победы на Рейхстаг, то есть Неустроев, Егоров, Кантария и Береста. Однако выяснилось, что герои не владеют техникой и приёмами обращения со знаменем, а других назначать не хотели. В конце концов, Жуков отменил вынос знамени. Спустя 20 лет Знамя Победы всё-таки участвовало в праздничном шествии, после чего было перенесено в Музей вооружённых сил.

Чуть не разрезали Знамя Победы на сувениры До того, как попасть в Москву, Знамя Победы пережило "покушение" Фото: © РИА "Новости" / Владимир Гребнев

Не только вражеские пули или огонь могли повредить знамя, но и трепетное к нему отношение. Известно, что в столицу знамя попало уменьшенным в ширину на 3 сантиметра. По одним сведениям, кусок легендарного Знамени Победы отрезал на память наводчик легендарной "Катюши", по другим — сотрудницы политотдела 150-й Стрелковой дивизии.

За все годы в СССР было только четыре Парада Победы Парады на Красной площади стали ежегодными только с 1995 года, после развала Советского Союза Фото: © РИА "Новости" / Сергей Лоскутов

Первый Парад Победы прошёл в нашей стране, как уже было отмечено, 24 июня 1945 года. Второй — спустя 20 лет, в 1965 году, когда этот день стал выходным. Следующий парад состоялся в 1985-м, в самом начале Перестройки. Четвертый Парад Победы был в 1990 году. Традиция с размахом ежегодно отмечать 9 Мая на Красной площади укрепилась в год 50-летия со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

У нас — 9 мая, у европейцев — 8 мая В Европе праздник Победы над фашизмом принято отмечать на один день раньше Фото: © AP Photo/Christophe Ena

Путаница связана с разницей между часовыми поясами и с представлением народов о том, когда закончилась война. Для жителей Европы она завершилась с окончанием боёв на западных фронтах. Германия — не исключение, только там празднуют День освобождения от национал-социализма, и в этот день принято возлагать венки к могилам освободителей. Четырнадцать лет назад Генеральная ассамблея ООН объявила 8 и 9 мая Днями скорби и примирения.

Официальный мир был заключён только через 10 лет Ни о какой кровопролитной войне после 9 мая 1945 года, конечно, речи не шло, но де-юре СССР и Германия примирились в 1955 году Фото: © РИА "Новости" / Щербаков

После Акта о безоговорочной капитуляции не был подписан мирный договор, и это, пусть и юридически, означало состояние войны. После окончания Второй мировой Германия и её столица были разделены на четыре оккупационные зоны: восточную — советскую, а также три западные — британскую, французскую и американскую. Такое положение дел продолжалось ещё десять лет. Это было не просто недосмотром, а следствием дипломатической игры, полагает доктор исторических наук Юрий Жуков. По его словам, Сталин хотел сохранить единство демилитаризированной и нейтральной Германии. Великобритания, Франция и США не были с ним согласны. Мирный договор был подписан только 25 января 1955 года.