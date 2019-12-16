Миллионера застрелили у входа в пятизвёздочный отель, ранив его пасынка — видео

В Буэнос-Айресе застрелили 50-летнего бизнесмена и миллионера Мэтью Чарльза Гиббарда. Его пасынку, 28-летнему Стефану Джошуа Зоун, выстрелили в ногу.

Преступники на мотоциклах поджидали туристов из Великобритании возле отеля Faena Art. Они потребовали отдать багаж, но мужчины сделать это отказались. Инцидент был снят на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как британцы защищают свой багаж. Затем один из нападающих достаёт пистолет. Грабитель попадает в ногу Зоуна, из-за чего тот падает на дорогу и сжимает бедро от боли. Гиббард пытается дать отпор преступникам, но схватка закончилась не в его пользу. Бандиты скрылись с места преступления.

Вскоре после нападения Гиббард скончался от полученных ран. Зоуна срочно доставили в больницу. Из-за серьёзной раны в бедре сейчас он находится в тяжёлом состоянии, пишет Daily Mail.

Мэтью Гиббард возглавлял компанию Tingdene, занимающуюся обслуживанием домов для престарелых. Годовой оборот компании составляет 20 миллионов фунтов стерлингов (1,7 млрд рублей).

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