Станцевал три танца — женись! Венский бал в реалиях XXI века

В центре Москвы прошёл XVII ежегодный благотворительный Венский бал. Среди сотен и сотен дебютантов в результате жёсткого отбора выбрали 120 пар, которые удостоились чести станцевать вальс в Гостином дворе и почувствовать себя частью московского бомонда прошлого (и даже позапрошлого) века. Ежегодно со всего мира станцевать полонез, кадриль и тот самый вальс съезжаются политики, дипломаты, бизнесмены. Наши спецкоры — Артур Аркавенко и Татьяна Денесюк — на себе испытали все сложности подготовки к этому торжественному событию и попытались не запутаться в правилах этикета.
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