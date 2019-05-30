Станцевал три танца — женись! Венский бал в реалиях XXI века

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Станцевал три танца — женись! Венский бал в реалиях XXI века

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120 пар на паркете элегантно сразились в дисциплинах "полонез", "кадриль" и "вальс". И, во-первых, это красиво....

В центре Москвы прошёл XVII ежегодный благотворительный Венский бал. Среди сотен и сотен дебютантов в результате жёсткого отбора выбрали 120 пар, которые удостоились чести станцевать вальс в Гостином дворе и почувствовать себя частью московского бомонда прошлого (и даже позапрошлого) века. Ежегодно со всего мира станцевать полонез, кадриль и тот самый вальс съезжаются политики, дипломаты, бизнесмены. Наши спецкоры — Артур Аркавенко и Татьяна Денесюк — на себе испытали все сложности подготовки к этому торжественному событию и попытались не запутаться в правилах этикета.

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