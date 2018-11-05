Змея в Стене Плача напугала паломников, поверивших в библейское пророчество

Инцидент произошёл у знаменитой Стены Плача на прошлой неделе. Змея неожиданно вылезла из каменной кладки, напугав не только сидевшего рядом голубя, но и множество паломников и туристов. Очевидцы засняли случившееся на видео.
Верующие считают, что стали свидетелями апокалиптического знамения.
— Мы живём в неспокойное время, и оно непосредственно предшествует возвращению Мессии, — цитирует местного блогера издание Breaking Israel News.
Пока голубь чувствует себя в безопасности среди древних камней, евреям ничего не угрожает. Если же он покидает Храмовую гору, жди беды
Breaking Israel News
Сторонники "мессианской" версии произошедшего также утверждают, что змея, олицетворяющая зло согласно библейским канонам, вылезла наружу, предчувствуя скорый конец света. Как бы то ни было, на место был вызван опытный змеелов, который увёз не прошенную гостью в неизвестном направлении.
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