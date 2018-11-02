"Зачем он руль вывернул?" Новое видео падения автобуса в реку вызывает вопросы

По предыдущей версии, водитель потерял управление из-за пассажирки, которая напала на него во время проезда по мосту, но видео с другого ракурса порождает новую версию: возможно, водитель действовал осознанно...

О том, что в КНР произошло жуткое ДТП, Лайф уже рассказывал, вкратце напомним лишь, что это произошло 28 октября на мосту через реку Янцзы. В этой аварии погибло 13 человек и двое до сих пор считаются пропавшими без вести.

По предварительной версии, виной стала легковушка, которая якобы вылетела на встречную полосу. Позже, когда появилось видео из салона самого автобуса, стало ясно, что причиной стала потасовка внутри пассажирского транспортного средства. На кадрах видно, как женщина нападает на водителя и несколько раз бьёт его по голове. Тот отбивается и затем резко выворачивает руль влево. Вот тут и возникают нестыковки.

Казалось бы, такое поведение водителя могло быть обусловлено тем, что во время драки он потерял управление, вылетел на встречную полосу и пытался объехать автомобили, которые ехали навстречу, либо обойти машины, притормозившие на его же стороне. Однако камера с регистратора автомобиля, который ехал навстречу, сняла роковой момент издалека.