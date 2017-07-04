Виталий Милонов: Госдума состоит из ждунов и крутых парней

В интервью проекту "Вертикаль власти" Виталий Милонов рассказал, из каких персонажей мемов состоит Госдума:
Некое количество ждунов. Некое количество крутых парней, которые… как бы ты пришёл, а они тут уже были. Это вы нарисовались, а мы тут уже были. И, честно говоря, я в Госдуме — как молодёжь на улице
Виталий Милонов, депутат Государственной думы
Кроме того, в интервью политик раскритиковал модную блогершу Сашу Спилберг, заявил, что бороться с анонимностью в Интернете бессмысленно, и рассказал о любимой шаверме.
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