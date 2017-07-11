Интернет-омбудсмен Мариничев: Осенью криптовалюты будут легализованы

Законопроект об определении криптовалют в правовом поле будет подан на рассмотрение Госдумы.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью проекту "Вертикаль власти" рассказал, что уже осенью этого года цифровые валюты могут стать в России легальными. Как отметил предприниматель, в первую очередь это позволит защитить пользователей криптовалюты от кражи и мошенничества.

Вы сможете накопить биткоины и обменять их на рубли, это будет легально Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен

Также российский защитник онлайн-бизнеса показал новую отечественную разработку — плату для майнинга криптовалют, которая в 35 раз эффективнее чипов видеокарт, на которых в основном сейчас и производят цифровые деньги.