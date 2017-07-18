Герман Клименко сравнил Bitсoin с ракушками и валютой из World of Warcraft

Советник президента заявил, что легализовывать криптовалюту в нашей стране не нужно.

В интервью проекту "Вертикаль власти" советник президента Герман Клименко сравнил биткоин с ракушками, которыми расплачиваются племена Полинезии. По его мнению, криптовалюта, по сути, те же ракушки и не имеет никакой ценности для большинства людей. А значит, и признавать её Россия не будет. Но при этом он отметил, что и запрещать криптовалюту никто не собирается.

Вам кто-то запрещает это делать? На вас смотрят немножечко как на умалишённых, потому что вы же покупаете их, они растут в цене, вы сами их покупаете. Вы хотите меня заставить их покупать? Не надо, как-то нехорошо Герман Клименко, советник президента России Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Кроме того, по мнению Клименко, государство не станет защищать владельцев криптовалюты в случае её кражи: ведь это будет означать, что тем придётся заявить в органы о наличии биткоин-кошелька заранее, а это подрывает саму идею анонимных транзакций. Советник президента добавил, что государство будет бороться с анонимностью в Интернете и сможет победить её, если не на сто процентов, то в достаточной степени.