Вертолётоносец против авианосца. Какой корабль выиграет бой

Россия в следующем году может начать строить вертолётоносцы в Крыму. Об этом заявило агентство ТАСС, ссылаясь на источники в Министерстве обороны. Там информацию поспешили опровергнуть, сказав, что дата ещё не назначена. Так или иначе, но движение отечественного флота в сторону кораблей доставки авиации началось давно. Но пока складывалось неудачно.

Вспомнить хотя бы скандальную историю 2011 года с неудачной покупкой французских вертолётоносцев "Мистраль". Да и авианосец у России пока лишь в единственном экземпляре.

Среди доставщиков военной авиации существует два типа кораблей — вертолёто- и авианосцы. Нам было интересно сравнить их между собой.

Сравниваем единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" и проект российского универсального десантного корабля-вертолётоносца "Лавина". Его впервые представили в 2015 году.

Работа над постройкой "Мистралей" была совместная с французами. Но после провала российские инженеры смогли использовать полученные при работе знания для разработки отечественного аналога. Вероятнее всего, именно "Лавины" будут построены в Крыму.