Тайские спасатели положили глаз на российские вертолёты

На этой неделе компания "Вертолёты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписала соглашение во время авиасалона МАКС-2017 с группой United Helicopters о поставке десяти вертолётов в Китай.

"Согласно подписанным соглашениям, United Helicopters получит пять лёгких вертолётов "Ансат" в медицинской комплектации, три Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных Ка-32А11ВС для последующей поставки операторам в Китае", — сообщила компания. Группа компаний United Helicopters International Group Limited является официальным дистрибьютором продукции "Вертолетов России" на территории Китая. Машины будут поставлены в 2017–2018 годах.

По данным Лайфа, заинтересовались вертолётами российской компании и госорганы Таиланда.

— Таиландская сторона проявляет значительный интерес к российской вертолетной технике, в том числе, к хорошо зарекомендовавшим себя в этой стране вертолётам типа "Ми". "Вертолёты России" последовательно прорабатывает возможность продвижения российских вертолётов гражданского назначения на рынок Таиланда. Уже проведены переговоры с руководством Департамента по предотвращению бедствий и ликвидации их последствий Королевства Таиланд, который рассматривает возможность приобретения двух-трёх гражданских вертолётов Ка-32А11ВС, оснащённых оборудованием для пожаротушения и выполнения работ по поиску и спасению людей, — рассказал источник в Минпромторге, знакомый с ходом переговоров.

На сегодня "Вертолёты России" совместных проектов в области гражданского авиастроения с Таиландом не имеет. Ранее в эту страну были поставлены пять военно-транспортных вертолётов Ми-17В-5, а также 12 вертолётов для местного Минобороны.

Вертолёты Ка-32А11ВС которыми заинтересовались эмчеэсовцы Таиланда — специальная модификация среднего многоцелевого вертолёта Ка-32, разработанного КБ Камова ещё в 1970-х годах. Первоначально эта машина разрабатывалась для полётов в условиях Арктики, однако машина оказалась по-настоящему универсальной.

Скорость Ка-32А11ВС не превышает 270 км\ч, дальность полёта — до тысячи километров при наличии дополнительных топливных баков. Вертолёт очень устойчив в воздухе и нетребователен к условиям работы. Отсутствие хвостового винта и укороченный, округлый фюзеляж позволяют использовать вертолёт в условиях ограниченного пространства полёта, а совмещение шасси с широкой опорной лыжей дают возможность сажать его почти на любые площадки, включая заболоченные почвы, сыпучие пески и рыхлый снег.

В России Ка-32А11ВС стоит на службе МВД, МЧС, региональных служб быстрого реагирования. На его специально оборудованном борту можно разместить и пострадавших, и бригаду медиков или специалистов по ликвидации ЧС, и необходимое оборудование. Данный тип вертолётов имеет две модификации — медицинский и пожарный.