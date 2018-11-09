"Как вы себя терпите?" Изуверы избили 98-летнего ветерана ради телевизора за $25

Избитого старика нашёл его сын, когда тот лежал на полу, а вокруг был полный беспорядок.

98-летний ветеран Второй мировой войны находится на грани смерти после того, как грабители проникли в его дом и жестоко избили, чтобы заполучить телевизор стоимостью $25. Питер Голдстоун борется за свою жизнь после того, как у него произошло внутримозговое кровоизлияние. Его сын, который нашёл старика лежащим на полу, опубликовал страшную фотографию отца и обратился к преступникам, сообщает Daily Mail.

Как вы себя только терпите? Симон

Симон нашёл отца в доме в Южном Лондоне, где он прожил более 60 лет. Грабители ворвались через заднюю дверь и напали на старика. Впрочем, как рассказывают соседи, ограбления в этом районе происходят регулярно, причём жертвами преступников становятся беззащитные пожилые люди.

В доме было очень холодно, вокруг него был сильный беспорядок. Он не мог говорить, на его руках и лице были синяки Симон

Во время Второй мировой войны Питер служил в Италии, после чего устроился на почту в качестве телефонного инженера и вышел на пенсию только в 1980 году. Его 65-летняя жена Джоан умерла несколько лет назад.