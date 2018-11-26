Организаторы крупнейшей оргии в мире назвали три правила для участия

Раньше максимальное количество человек на подобном мероприятии составляло 500 человек. Та вечеринка прошла в Японии. Но Перл из Денвера, США, решила переплюнуть её организаторов и ожидает на свою в два раза больше гостей — 1000 человек. Она рассчитывает, что этот "секс-марафон" станет историческим событием и перевернёт восприятие таких оргий в глазах окружающих, а также, что их уже не надо будет скрывать.
Люди думают, что секс-вечеринки начали проводиться совсем недавно. Но они всегда существовали, просто были скрыты у нас под носом. Надеюсь, нам удастся устроить положительную секс-революцию
Перл Дериер
Сама Перл вдохновилась идеей, когда в 2012 году устроилась работать танцовщицей бурлеска. Она должна была выступить на частной секс-вечеринке и была "просто в восторге от увиденного". Девушка нашла много новых друзей и стала посещать оргии чаще.
Девушка относит себя к сексуальному сообществу, которое "положительно относится" к сексу и выступает за его безопасность. Поэтому для гостей на своём мероприятии она установила несколько правил. Обязательно нужно пользоваться презервативами. Приходить разрешено только с партнёром, который в случае чего сможет взять ответственность за своего спутника. А также на вечеринке нельзя снимать.
Нам нужна доверительная среда, чтобы получить удовольствие
Перл Дериер
Несмотря на то что у американки богатый сексуальный опыт, а количество её партнёров давно перевалило за сто, Перл живёт с молодым человеком. По её словам, 35-летний бойфренд Дэн полностью разделяет её убеждения. Они оба понимают, что не смогут друг друга полностью удовлетворить.
Я никогда не могла представить, что один человек удовлетворит все мои физические и эмоциональные потребности на всю оставшуюся жизнь, поэтому полигамия наиболее мне подходит
Перл Дериер
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