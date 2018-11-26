Организаторы крупнейшей оргии в мире назвали три правила для участия

29-летняя Перл Дериер, бывший страховой работник и организатор секс-вечеринок, рассказала, что перестала считать половых партнеров, когда ей исполнился 21 год. Тогда их количество уже достигло ста. Сейчас девушка живёт со своим парнем, но считает себя полигамной. Она надеется устроить грандиозную оргию и побить мировой рекорд, пишет Mirror. Но, чтобы попасть на вечеринку, есть три условия.

Раньше максимальное количество человек на подобном мероприятии составляло 500 человек. Та вечеринка прошла в Японии. Но Перл из Денвера, США, решила переплюнуть её организаторов и ожидает на свою в два раза больше гостей — 1000 человек. Она рассчитывает, что этот "секс-марафон" станет историческим событием и перевернёт восприятие таких оргий в глазах окружающих, а также, что их уже не надо будет скрывать.

Люди думают, что секс-вечеринки начали проводиться совсем недавно. Но они всегда существовали, просто были скрыты у нас под носом. Надеюсь, нам удастся устроить положительную секс-революцию Перл Дериер

Сама Перл вдохновилась идеей, когда в 2012 году устроилась работать танцовщицей бурлеска. Она должна была выступить на частной секс-вечеринке и была "просто в восторге от увиденного". Девушка нашла много новых друзей и стала посещать оргии чаще.

Девушка относит себя к сексуальному сообществу, которое "положительно относится" к сексу и выступает за его безопасность. Поэтому для гостей на своём мероприятии она установила несколько правил. Обязательно нужно пользоваться презервативами. Приходить разрешено только с партнёром, который в случае чего сможет взять ответственность за своего спутника. А также на вечеринке нельзя снимать.

Нам нужна доверительная среда, чтобы получить удовольствие Перл Дериер

Несмотря на то что у американки богатый сексуальный опыт, а количество её партнёров давно перевалило за сто, Перл живёт с молодым человеком. По её словам, 35-летний бойфренд Дэн полностью разделяет её убеждения. Они оба понимают, что не смогут друг друга полностью удовлетворить.