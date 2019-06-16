Вы не поверите, что можно найти на барахолке: 10 самых неожиданных вещей

Например, вот такой чемоданчик охотника за вампирами.
Или ящик для бумажных салфеток в виде статуи с острова Пасхи.
Что должно произойти в жизни человека, чтобы он захотел поместить в крышку унитаза настоящие деньги, а потом превратить её в часы?
Если человек рос, играя с такой куклой, от него можно ожидать чего угодно.
Для тех, кто не уважает популярные и разрекламированные книги, — роман "Дракон с татуировкой девушки".
И для тех, кто хочет выделяться из серой массы, — телефон в виде кукурузного початка.
Или деревянная игрушка в виде очень серьёзной дольки арбуза.
Обычная напольная лампа — это скучно.
Стул с Дэвидом Боуи в смешных штанах.
И картина, достойная почётного места на стене в кабинете Долорес Амбридж.
10 фото, которых будет достаточно, чтобы любой жене захотелось подать на развод