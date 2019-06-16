Вы не поверите, что можно найти на барахолке: 10 самых неожиданных вещей

Среди никому не нужного барахла на гаражных распродажах, в комиссионных магазинах и секонд-хендах порой можно отыскать настоящие сокровища.

Например, вот такой чемоданчик охотника за вампирами.

Или ящик для бумажных салфеток в виде статуи с острова Пасхи.

Что должно произойти в жизни человека, чтобы он захотел поместить в крышку унитаза настоящие деньги, а потом превратить её в часы?

Если человек рос, играя с такой куклой, от него можно ожидать чего угодно.

Для тех, кто не уважает популярные и разрекламированные книги, — роман "Дракон с татуировкой девушки".

И для тех, кто хочет выделяться из серой массы, — телефон в виде кукурузного початка.

Или деревянная игрушка в виде очень серьёзной дольки арбуза.

Обычная напольная лампа — это скучно.

Стул с Дэвидом Боуи в смешных штанах.

И картина, достойная почётного места на стене в кабинете Долорес Амбридж.

10 фото, которых будет достаточно, чтобы любой жене захотелось подать на развод