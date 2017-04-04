Жители Донецка вышли на митинг — реквием памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге

На центральной площади столицы ДНР у архитектурного объекта "Россия" в сквере "Первомайский" прошёл траурный митинг по жертвам теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

Мероприятие началось с минуты молчания, после чего участники митинга возложили цветы к импровизированному мемориалу.

— Какая бы цель ни была, никто не может забирать жизни простых мирных жителей. Терроризм — это вызов всему мировому сообществу, — прокомментировал спикер Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Кроме официальных лиц почтить память погибших в питерской подземке пришло несколько сотен простых горожан. Народ Донбасса разделяет боль петербуржцев и осуждает любые проявления террора.

— Там люди должны знать, что их беды и неприятности чувствуют во всех уголках большого русского мира, — рассказал Лайфу участник митинга Артём.

Напомним, по последней информации, в результате теракта 14 человек погибли и свыше 60 получили ранения.