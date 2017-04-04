Посольство Киргизии в РФ: Джалилов никогда не был гражданином нашей республики

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Посольство Киргизии в РФ: Джалилов никогда не был гражданином нашей республики

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Акбаржон Джалилов. Фото: соцсети

Свой первый паспорт он получил уже в России, другого гражданства у родившегося в Киргизии молодого человека не было.

Устроивший взрыв в метро Санкт-Петербурга Акбаржон Джалилов родился в Киргизии, но никогда не имел гражданства этой страны, сообщила Лайфу пресс-секретарь посольства Гульбарчын Байымбетова.

— Он уехал в Россию ещё шесть-семь лет тому назад, а когда достиг возраста 16 лет, получил первый паспорт российский здесь. Уроженец, но гражданства Киргизии не получил, — уточнила Байымбетова.

Она также добавила, что в посольстве готовят дополнительные разъяснения по поводу Джалилова.

В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что человеком, совершившим взрыв, был Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии 1995 года рождения.

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