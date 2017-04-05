Жириновский назвал детским лепетом предложение вернуть в России смертную казнь

Глава ЛДПР считает, что эта мера бесполезна в отношении террористов, так как они сами идут на смерть.

Предложение "Справедливой России" вернуть в России смертную казнь для наказания террористов, ничего не даст. Такое мнение сегодня в Госдуме выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

— Наши эсеры после теракта в Петербурге предлагают вернуть смертную казнь. Я не знаю, сколько можно уже говорить. Смертная казнь никогда в нашей стране не будет восстановлена, как и в Европе. Хоть тысяча человек погибнет — это бесполезно, — заявил Жириновский.

Он отметил, что теракты сейчас совершают в основном смертники, поэтому угрожать им смертной казнью совершенно бесполезно.

— Он сам себя взрывает. Какая угроза смертной казни? Детский лепет, — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также выступил против ужесточения миграционного законодательства, что предлагает сделать КПРФ. По его мнению, в этом случае Россия окажется "в лагере", отгородившись от всех колючей проволокой.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошёл 3 апреля. Ещё один взрыв, на станции "Площадь Восстания", был предотвращён. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 61 пострадал.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.