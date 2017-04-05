Жириновский назвал детским лепетом предложение вернуть в России смертную казнь

Предложение "Справедливой России" вернуть в России смертную казнь для наказания террористов, ничего не даст. Такое мнение сегодня в Госдуме выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
— Наши эсеры после теракта в Петербурге предлагают вернуть смертную казнь. Я не знаю, сколько можно уже говорить. Смертная казнь никогда в нашей стране не будет восстановлена, как и в Европе. Хоть тысяча человек погибнет — это бесполезно, — заявил Жириновский.
Он отметил, что теракты сейчас совершают в основном смертники, поэтому угрожать им смертной казнью совершенно бесполезно.
— Он сам себя взрывает. Какая угроза смертной казни? Детский лепет, — сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР также выступил против ужесточения миграционного законодательства, что предлагает сделать КПРФ. По его мнению, в этом случае Россия окажется "в лагере", отгородившись от всех колючей проволокой.
Напомним, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошёл 3 апреля. Ещё один взрыв, на станции "Площадь Восстания", был предотвращён. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 61 пострадал.
По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
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