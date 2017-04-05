Захарова поблагодарила Украину за соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Представитель МИД РФ отметила, что Москва особенно благодарит Киев за решение совершить такой шаг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила другие страны, а также международные организации за соболезнования, направленные в адрес России после теракта, совершённого в метро Санкт-Петербурга и унёсшего жизни 14 человек. Особо Захарова остановилась на Украине.

Я хотела бы отдельно остановиться, отдельно сказать больше спасибо за ту реакцию, которую мы увидели на Украине. Слова и официальных лиц, и граждан Украины не остались незамеченными. Мы благодарим вас особенно за это Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Напомним, среди тех, кто выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, был министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, 3 апреля произошёл взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро. По последним данным, в результате теракта 14 человек погибли, 73 пострадали. По данным СК, бомбу взорвал уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.