Ну привет, Акбар!

Военкор Лайфа Семён Пегов — о том, почему джихад нового поколения опаснее, чем ИГИЛ, и что общего между предполагаемым террористом из Киргизии, взорвавшим питерское метро, и братьями Царнаевыми.

У Акбаржона Джалилова — по одной из версий, именно двадцатидвухлетний уроженец Киргизии устроил питерский теракт — есть страничка в соцсети "ВКонтакте", даже две.

Судя по группам, в которых состоит Акбар (сокращённое от Акбаржон), его интересовало то, что привлекает почти всех типичных парней, — крутые тачки, бои без правил, клубы.

На одной из фоток он вальяжно сидит за столиком в боулинге, в другой сессии — курит кальян с ровесниками-подростками.

На более свежей странице молодой человек и вовсе поставил креативно-юморную аватарку с котиком, у которого в лапах табличка "срал в тапки".

Ни тебе ваххабитской бороды, ни шапочки, ни исламского халата. Как говорится, парень "на адидасе", "на спорте".

Я написал его друзьям по соцсети — почти у всех схожие интересы, — никто не отозвался, кроме бывшего тренера. Оказалось, Акбар посещал клуб смешанных единоборств "Правый берег" (Санкт-Петербург).

На секцию ходил недолго, поэтому характеристика от тренера скупая: "Занимался для себя, успехов особо не было, да и физически не особо силён был, скромный и жизнерадостный был".

Музыкальные интересы, судя по добавленным на страничку аудиозаписям, вполне себе светские — от кислотных Prodigy до добродушной Кэти Перри.

Единственная информация на его страничке, которая может вызвать определённые подозрения, — подписка на группу "Дом ислама". В ней тоже на первый взгляд ничего выдающегося.

Мало, что ли, мусульманских сообществ по интересам?

Однако на деле группа сайтов "Дом ислама" (IslamHouse.com) представляет из себя серьёзный пропагандистский проект околоваххабитского толка.

Штаб-квартира религиозного фонда располагается в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), и благословил этих ребят на "просветительское" дело исламский богослов Абду́л-Ази́з ибн Абдулла́х ибн Ба́з.

Да, я тоже никогда не слышал о таком. Но при поверхностном знакомстве выяснилось, что этот самый Ибн Баз в девяностые годы считался главным сторонником ваххабизма в стране и на протяжении шести лет (1993–1999) был верховным муфтием Саудовской Аравии.

Как раз в этот период саудиты-ваххабиты во главе с Хаттабом активно помогали религиозным радикалам воевать против федеральных войск в Чечне, в том числе и устраивать теракты на юге России. Массовый наплыв наёмников из Саудии произошёл именно в первую кампанию.

Однако в двадцать первом веке, чтобы попасться вербовщикам от "Аль-Каиды"* или ИГИЛ*, даже в ваххабистские мечети ходить не нужно. Фанатики давно освоили Интернет и завлекают сторонников — как раз через подобные сообщества в соцсетях.

В общем, группа "Дом ислама" — единственная ниточка, хоть как-то связывающая двадцатидвухлетнего Акбара Джалилова с экстремизмом. В целом же он производит впечатление обыкновенного парня со здоровым отношением к жизни.

Тут мы и походим к самому главному. Это и есть идеология джихада нового поколения.

Человек, который в повседневной жизни выражает свою приверженность к радикальному исламу, у нормальных людей вызывает отторжение и подозрение.

Поэтому для пущей эффективности новым джихадистам предлагается маскироваться под умеренных и светских граждан.

Схему разработал лично пресс-секретарь Бен Ладана — Абу Мусаб Ассури. Он сам организовал несколько терактов — в Барселоне и Лондоне. На фото из девяностых — идеолог "Аль-Каиды" в модной джинсовой комбинации, ничто не выдаёт в нём ваххабита.

Второй постулат так называемого джихада нового поколения — это полная автономность исполнителя от крупных террористических организаций.

Современные методы слежения, согласно Ассури, настолько продвинуты, что общаться между собой и получать задания сверху для смертников слишком небезопасно.

Есть риск, что террористическая акция сорвётся, а значит и джихадистская цель не будет достигнута.

Поэтому Ассури предлагает своим последователям действовать самостоятельно, против автономности разведка почти бессильна. Сеть можно раскрыть, а в голову к каждому подростку не залезешь.

Самые известные ученики Ассури — братья Царнаевы, организовавшие теракт во время Бостонского марафона.

Теперь с джихадом нового поколения столкнулись и мы. Акбар Джалилов действовал как по учебнику.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.