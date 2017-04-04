В храме Христа Спасителя прошла лития по погибшим при взрыве в метро Петербурга

Молитва по погибшим в Санкт-Петербурге прошла в храме Христа Спасителя. Литию провёл патриарх Кирилл. На молитве присутствовали Андрей Малахов и Татьяна Шумова.

— Пожалуй, единственное, что я могла сделать в знак памяти тех, кто безвременно ушёл, и уважения — их близким, которых надо как-то поддержать, — это быть здесь. В этот страшный момент поддержать можно молитвой. Единственный мой шаг — быть сегодня в церкви, — сказала заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова.

Напомним, 14 человек стали жертвами теракта, который произошёл между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" санкт-петербургского метро.