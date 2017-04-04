Аксёнов предложил пострадавшим при взрыве в Петербурге помощь с реабилитацией

Глава Крыма сообщил, что им в регионе готовы предоставить санатории. Соответствующее поручение уже дано.

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил пострадавшим при взрыве в Петербурге 3 апреля помощь с реабилитацией — в Крыму им готовы предоставить санатории. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших. Мною дано соответствующее поручение заместителю председателя Совета министров Республики Крым, курирующему социальный блок, детально проработать эти вопросы.

Вторая ключевая задача — обеспечение безопасности. Меры безопасности в Крыму усилены, повышен уровень антитеррористической защищённости всех важнейших инфраструктурных и социальных объектов.

Он также отметил, что в самой республике усилены меры безопасности и повышен уровень антитеррористической защищённости.

Ранее Аксёнов выразил соболезнования в связи с трагедией.