Родные не опознали студента из Казахстана, подозреваемого во взрыве в метро

Казахстанского студента Максима А., которого ранее подозревали в организации теракта в санкт-петербургском метро, не смогли опознать родственники. Как ранее заявил замглавы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Нургали Билисбеков, информация о причастности молодого человека к взрыву не соответствует действительности.

Молодой человек окончил школу в 2014 году. Как вспоминают педагоги, он учился на "хорошо" и "отлично". Затем он поступил в санкт-петербургский вуз.

Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, жертвами произошедшего стали 14 человек.