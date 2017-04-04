"Петербург, мы с тобой!" Жители Таллина приносят цветы к посольству России

Читайте также

"Петербург, мы с тобой!" Жители Таллина приносят цветы к посольству России

8154

Фото: rus.postimees.ee

Жители Таллина приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России, выражая тем самым соболезнования пострадавшим и родным погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает русскоязычное информагентство в Эстонии Postimees.

<p>Фото: rus.postimees.ee</p>

<p>Фото: rus.postimees.ee</p>

Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, жертвами произошедшего стали 14 человек.

За хроникой событий следите в нашей текстовой трансляции

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!