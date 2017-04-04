"Петербург, мы с тобой!" Жители Таллина приносят цветы к посольству России

Жители Таллина приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России, выражая тем самым соболезнования пострадавшим и родным погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает русскоязычное информагентство в Эстонии Postimees.

Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, жертвами произошедшего стали 14 человек.