"Петербург, мы с тобой!" Жители Таллина приносят цветы к посольству России

Жители Таллина приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России, выражая тем самым соболезнования пострадавшим и родным погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает русскоязычное информагентство в Эстонии Postimees.
Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, жертвами произошедшего стали 14 человек.
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