При теракте в Петербурге пострадали трое иностранцев и жители 17 регионов РФ

Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что при теракте в Санкт-Петербурге пострадали трое иностранцев и жители 17 российских регионов. Он добавил, что при взрыве ранения получили граждане Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.

— Все больные, находящиеся в том числе в крайне тяжёлом состоянии, — стабильные на сегодняшний момент, — заявила Скворцова.

Напомним, взрыв прогремел накануне днём на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, жертвами стали 14 человек.